Пока британские консерваторы определяются с новым лидером партии, которому предстоит занять и пост премьер-министра Соединённого Королевства, в различных ведомствах растёт обеспокоенность проблемами, с которыми столкнётся страна в случае выхода из Евросоюза без сделки. Разговоры о возможных в такой ситуации общественных беспорядках ходят уже давно, теперь же вполне реальной видится опасность бунтов в тюрьмах Великобритании.

Издание Politico сообщает о докладе, подготовленном консалтинговой компанией Ernst & Young. Согласно ему, выход Соединённого Королевства из Евросоюза (Brexit) по сценарию no deal, то есть без заключения соглашения с Брюсселем, может привести к ряду негативных последствий, включая сокращение поставок медикаментов и продовольствия в британские тюрьмы. А это, в свою очередь, способно спровоцировать заключённых на бунты.

Такое шокирующее откровение является ещё одним свидетельством угрозы, которую Brexit без сделки с ЕС представляет для нашей системы правосудия, — заявил теневой министр юстиции Ричард Бёргон.

Как отмечается в докладе, властям необходимо уделить особое внимание тому, чтобы все наиболее важные контракты, заключённые Великобританией, оставались в силе после выхода из ЕС. В британском Министерстве юстиции, в свою очередь, заверяют, что уже приняты все меры для бесперебойных поставок лекарств и продовольствия в тюрьмы. Но как бы то ни было, доклад Ernst & Young в очередной раз спровоцировал волну критики относительно Brexit без сделки и заставил вспомнить о других угрозах, которыми он чреват.

Очевидно, что вариант no deal будет иметь катастрофические последствия для нашей страны, — считает экс-глава Минюста Филипп Ли. — Со стороны премьер-министра, кто бы им ни стал, попытка заставить нас пойти на это без согласия народа будет надругательством над демократией. Никто не голосовал за беспорядки в тюрьмах, нехватку продовольствия или любые другие лишения, связанные с no deal. Это ещё один пример того, что предлагаемый сейчас Brexit на миллион миль далёк от того, который обещали в 2016 году.

Мэйз (тюрьма) Wilson Adams/Wikimedia Commons

Ещё в начале года, когда ожидалось, что Великобритания покинет ЕС в марте, пресса писала о возможных рисках выхода без сделки. Так, например, издание The New York Times даже сообщало о возможной эвакуации королевской семьи в таком случае. Кроме того, в британских СМИ широко обсуждаются вероятные действия полиции и армии, если в стране начнутся уличные беспорядки. По данным The Sunday Times, группа военных уже давно отрабатывает сценарии содействия полицейским по пресечению насилия и по обеспечению поставок лекарств в медучреждения. Такие меры вызвали недовольство у британской оппозиции.

Это наглядно демонстрирует, насколько правительство не готово к Brexit без сделки. Перевод армии в «режим ожидания» — признание полной несостоятельности, — отмечал в этой связи член парламента Великобритании, лейборист Алекс Собел.

Тем не менее британцам, похоже, действительно стоит готовиться к худшему варианту развития событий. Объективных предпосылок для Brexit со сделкой почти нет: Борис Джонсон, который наверняка займёт пост премьер-министра, неоднократно выступал за no deal и не так давно подтвердил свои взгляды. Конечно, есть вероятность, что он незначительно скорректирует их — сигналы к этому тоже были — и всё-таки пойдёт на переговоры с ЕС. Однако в этом случае жёсткую позицию наверняка займёт Брюссель, дважды дававший Лондону отсрочку и, очевидно, «уставший» от этого затянувшегося процесса. На континенте уже заявляли, что готовы сотрудничать с любой властью в Великобритании, но пересматривать ранее предложенные ей условия выхода из Евросоюза не намерены. Так что на данный момент no deal выглядит даже не одним из вариантов, а единственно возможным сценарием. Имя нового британского премьера будет известно 23 июля, после чего у него останется лишь три месяца для подготовки Brexit. Выйти из ЕС Великобритания должна 31 октября.