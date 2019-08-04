https://static.news.ru/photo/a1f98a22-b693-11e9-b82b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Paulo Lopes/Global Look Press

Бывший временный чемпион Ultimate Fighting Championship в полусреднем весе американец Колби Ковингтон в прямом эфире телеканала ESPN едва не спровоцировал драку с чемпионом организации нигерийцем Камару Усманом.

После победы над Робби Лолером Ковингтон был приглашён в прямой эфир, где началась раскрутка их будущего противостояния. Усман выразил готовность подраться прямо сейчас и начал снимать пиджак, а Ковингтон принял вызов, после чего спортсменов разняли охранники.

Накануне Ковингтон одержал уверенную победу единогласным решением судей над соотечественником Робби Лолером.

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