https://static.news.ru/photo/a1f98a22-b693-11e9-b82b-fa163e074e61_660.jpgФото: Paulo Lopes/Global Look Press
Бывший временный чемпион Ultimate Fighting Championship в полусреднем весе американец Колби Ковингтон в прямом эфире телеканала ESPN едва не спровоцировал драку с чемпионом организации нигерийцем Камару Усманом.
После победы над Робби Лолером Ковингтон был приглашён в прямой эфир, где началась раскрутка их будущего противостояния. Усман выразил готовность подраться прямо сейчас и начал снимать пиджак, а Ковингтон принял вызов, после чего спортсменов разняли охранники.