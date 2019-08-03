Сыновья американского президента Эрик и Дональд-младший посетили турнир в Ньюарке ради бойца, который является поклонником их отца. Колби Ковингтон не разочаровал. Он пять раундов издевался над экс-чемпионом UFC Робби Лолером и одержал уверенную победу.

Боец, который не в тренде

Колби Ковингтон — настоящий плохой парень современных ММА. Фанаты не любят его за длинный язык и провокационные высказывания. Как-то раз он настроил против себя всю Бразилию, сравнив фанатов этой страны с дикими животными, а затем несколько раз грубо вызывал на бой чемпионов Тайрона Вудли и Камару Усмана и даже прошёлся по нашему Хабибу Нурмагомедову с оскорблением, неприятным для любого жителя Кавказа. И если трештокинг Макгрегора принято считать изящным и мастерским, то Ковингтон груб и прямолинеен, как рельс, и при этом ему плевать, что о нём думают окружающие.

В то время как большинство заокеанских спортсменов становились в очередь, чтобы выказать своё «фи» Дональду Трампу, Ковингтон не скрывал своего почтения к президенту, а Трамп и его дети отвечали на это взаимностью. Накануне боя сыновья президента Эрик и Дональд приехали специально в Ньюарк, чтобы поболеть за Колби, а президент пожелал ему удачи, назвав настоящим чемпионом.

Возможно, эти двое были единственные в зале, кто болел за Ковингтона, так как его оппонент Робби Лолер имеет репутацию поистине народного чемпиона и рыцаря без страха и упрёка. Ковингтон вышел в октагон наперевес с временным поясом, которым он недолго владел во время царствования Тайрона Вудли, а потом тот был выведен из обихода.

Вечный двигатель не проявил жалости к Безжалостному

А ещё у Лолера есть прозвище Безжалостный за его готовность порубиться с любым соперником и показать при этом феноменальную крепость, но в этот раз он имел бледный вид, хотя всё делал абсолютно правильно. Просто Ковингтон напоминал вечный двигатель, машину, которую в этот вечер было не остановить. С первых же минут он попёр вперёд и после обмена ударами начал переводить своего соперника в партер. Лолер особых проблем с этим не испытывал, всякий раз поднимаясь на ноги, но сил при этом тратил гораздо больше своего визави.

Во второй пятиминутке Ковингтон несколько раз забирал спину экс-чемпиона, но Лолер даже без рук одними движениями головы блокировал все его попытки провести удушение. В то время это казалось грамотной тактикой — заставить соперника потратить силы на борьбу в первой половине боя, а потом навязать ему зарубу в стойке и выиграть за счёт концовки. Лолер так и действовал, но у Ковингтона оказался не менее мощный план В. Он постоянно шёл вперёд с ударами, останавливал Робби колючим джебом и продолжал забирать раунд за раундом с привычной прямолинейной жёсткостью.

У Лолера при всей его технике и грамотной защите не было ни малейшего шанса, так как он наносил втрое меньше ударов, чем его оппонент. В концовке Лолер предпринял несколько отчаянных попыток пойти вперёд с опущенными руками, но ничего этим не добился. Все трое судей отдали каждый из раундов в пользу Ковингтона, а после боя его поздравил с победой и сам Дональд Трамп.

«Ну что, ботаны, вы действительно не думали, что я позволю кому-либо побить меня перед семьёй Трампа? Не важно при этом, кто ты, лучше оставаться в стороне от идущего поезда», — написал Ковингтон на своей странице в Instagram сразу после боя.

Переживёт ли любимец президента «Нигерийский кошмар»

Ковингтон одержал в UFC уже семь побед подряд, а последние три над топовыми оппонентами, а потому нет сейчас более достойного претендента на принадлежащий нигерийцу Камару Усману чемпионский пояс. Классному борцу Ковингтону придётся противостоять машине по выполнению тейкдаунов с невероятной физической мощью. При этом, как показал бой с Вудли, Усман достаточно хорош в стойке, очень плотно бьёт и способен выдерживать долгое время высокий темп.

Это будет противостояние схожих по стилю бойцов, в котором очень сложно предсказать победителя и выявить, чьё «кунфу» лучше. Однако если Ковингтон подойдёт к бою в такой же феноменальной форме и сможет так же давить соперника все пять раундов, у него будут неплохие шансы.

В этот вечер в Ньюарке прошёл ещё один бой, заслуживший особого внимания. Ветераны лёгкого веса Джим Миллер и Клэй Гуида провели в октагоне на двоих почти 60 боёв и в ближайшее время не думают вешать перчатки на гвоздь. Бой продлился не больше минуты, но не успел разочаровать. Бойцы за это время потрясли друг друга жёсткими ударами, а Миллер так стремительно накинул на противника «гильотину», что тот даже не успел сдаться, погрузившись в царство Морфея.