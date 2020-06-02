Знакомый основателя «Мужского государства» подтвердил его смерть

Основатель женоненавистнического движения «Мужское государство» Владислав Поздняков умер в Стамбуле. Об этом рассказал его знакомый.
Мужчина рассказал, что звонил матери Позднякова, которая подтвердила эту информацию,
Всё, что известно на данный момент, это то, что Влада несколько раз пырнули в подъезде собственного дома в городе Стамбул, — подчеркнул он.
По словам знакомого, Поздняков получал несколько тысяч угроз каждый день.
Накануне о его смерти сообщили СМИ, однако официального подтверждения этой информации нет,
Движение «Мужское государство» известно тем, что регулярно устраивало травли женщин и представителей ЛГБТ-сообщества. Как писал NEWS.ru, 11 мая травле со стороны Позднякова подверглась жительница Краснодара Екатерина Фролова, усыновившая темнокожего ребёнка.
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