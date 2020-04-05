Журналистов ВГТРК атаковали сотрудники больницы в Нью-Йорке

https://static.news.ru/photo/ee30f978-7774-11ea-9270-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lev Radin/Global Look Press

Во время интервью с врачом, который рассказывал о ситуации с коронавирусом в Нью-Йорке, съёмочную группу ВГТРК атаковали сотрудники больницы.

Как сообщил собкор ВГТРК Валентин Богданов, интервью давал доктор Ираклий Бузиашвили, работающий в больнице. Внезапно появились сотрудники больницы, которые попытались помешать врачу говорить.

Ни о каком соблюдении первой поправки к американской конституции, как и социальной дистанции, нет и речи, — сообщил Богданов.

Он добавил, что сотрудники больницы вели себя агрессивно, не давали снимать и даже попытались сломать микрофон.

Как писал NEWS.ru, ранее в Нью-Йорк был отправлен российский самолёт Ан-124 с гуманитарным грузом. На его борту находилось необходимое для спасения американцев оборудование. В частности, дезинфицирующие средства, очки, маски и респираторы.