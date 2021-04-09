Журналист из США объяснил, почему Украина деградировала

https://static.news.ru/photo/e362237a-9ad0-11eb-8370-96000091f725_660.jpg Фото: Valentyn Ogirenko/REUTERS

Украина и её союзники традиционно обвиняют в бедах страны Россию и ситуацию, возникшую в результате распада СССР. Однако, как подчёркивает американский журналист Павел Кожевников, истинная причина деградации Украины кроется во внутренних проблемах.

К нам сейчас понаехало много украинцев и белорусов. Подавляющее большинство винит во всех грехах Россию, заявляя, что «Украина наконец-то обрела независимость, что там всё лучше, чем в России». Но после моего вопроса, а почему же уехали, разговор прекращается, — цитирует эксперта «Украина.ру».

Он заметил, что в Штатах считают Россию настоящей угрозой украинской независимости. Якобы Россия намерена повторить с Украиной то же самое, что ранее сделала с Крымом, Грузией и Молдавией. Однако журналист констатирует, что в США нет правдивой информации ни о России, ни об Украине.

Вместе с тем, обращает внимание Кожевников, раньше Москва опасалась реакции Запада на свои действия, но нынешняя американская администрация во главе с Джо Байденом за недолгий срок успела сделать так, чтобы Россия перестала Америку и бояться, и уважать.

Как ранее писал NEWS.ru, государственный секретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон озабочен ситуацией с количеством войск на российско-украинской границе. По его словам, США обсуждают эту ситуацию со своими союзниками в Европе.