Журналист из США объяснил ошибку Bloomberg с датой вторжения на Украину

Заявление Bloomberg о вторжении России на Украину было неактуальным, но сейчас оно может сбыться, сообщил американский журналист, политолог Майкл Васюра «Царьграду». По его мнению, действия России ведут именно к такому развитию событий.

Я согласен с вами, что Bloomberg совершил ошибку. Они опубликовали заголовок, который был неактуален неделю тому назад, когда они его опубликовали. К сожалению, все тенденции, которые мы видим прямо сейчас, показывают, что этот заголовок довольно скоро может стать верным, если Россия не изменит свой курс. И это — к большому сожалению. Мы видим, как российская армия собирает буквально всё, что нужно для вторжения на Украину. Мы не можем сказать, что приказ уже был дан, но мы видим, что армия готова, — сказал Васюра.

На вопрос, зачем России это нужно, он ответил, что об этом нужно спросить у правительства и в свободной стране журналисты бы уже так сделали. Васюра заявил, что Россия демонстрирует именно агрессивные военные намерения.

Также журналист объяснил, почему США не согласились на требования России, по которым Украина никогда не станет членом НАТО. Штаты просто не могут решать, что будет через 20 лет с другими странами.

Ранее агентство Bloomberg, прежде ошибочно сообщившее о «вторжении» России на Украину, заявило, что «нападение» состоится 15 февраля. Это тоже оказалось ошибкой. Источником информации названы «чиновники», не сказано, каких стран, не приводятся их фамилии и должности.