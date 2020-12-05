Журнал Time назвал 2020-й худшим годом в истории

https://static.news.ru/photo/269a43de-3708-11eb-aa17-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Американский журнал Time опубликовал свою новую обложку, на которой 2020-й называется худшим годом за всю историю.

Материал с соответствующим названием написала для издания кинокритик Стефани Захарек.

Моя работа в качестве кинокритика — смотреть фильмы и выделять из них связь с миром и нашими жизнями. Будь 2020-й картиной-антиутопией, вы бы, скорее всего, выключили его после 20 минут, — подчеркнула она.

По её словам, жизнь в 2020 году не была волнующей, как в выдуманных историях об апокалипсисе. Люди чувствовали много боли, однако год остался «до сумасшествия будничным», когда врагом человечества стала ежедневная рутина.

TIME's new cover: 2020 tested us beyond measure. Where we go after this awful year https://t.co/5raFYUSgeZ pic.twitter.com/im3NWiBqJC — TIME (@TIME) December 5, 2020

Она отметила, что в истории Соединённых Штатов были и более тяжёлые годы, однако никто ещё не переживал того, что произошло из-за пандемии коронавируса.

Ранее директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) Дэвид Бизли дал негативный прогноз на предстоящий год. В своём выступлении на специальном заседании Генассамблеи ООН подчеркнул, что 2021 год принесёт миру самый тяжёлый гуманитарный кризис за последние 75 лет. Он считает, что учитывая нынешнюю ситуацию с пандемией коронавирусной инфекцией, следующий год будет «катастрофическим», писал NEWS.ru.