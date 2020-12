Журнал Time назвал 2020-й худшим годом в истории

Материал с соответствующим названием написала для издания кинокритик Стефани Захарек.

По её словам, жизнь в 2020 году не была волнующей, как в выдуманных историях об апокалипсисе. Люди чувствовали много боли, однако год остался «до сумасшествия будничным», когда врагом человечества стала ежедневная рутина.