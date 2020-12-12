Жители Земли 14 декабря увидят во время полного затмения «солнечную корону»

https://static.news.ru/photo/03c0e48c-3da0-11eb-8c00-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kevin Warn/ZUMAPRESS.com

Максимальная фаза полного затмения Солнца ожидается вечером 14 декабря по московскому времени. При полном затмении можно увидеть «огненное кольцо» вокруг Солнца.

Жители России не смогут увидеть явление своими глазами, однако наблюдать за появлением «солнечной короны» вокруг Луны, которая полностью закроет солнечный диск, можно будет онлайн на сайте Московского планетария.

14 декабря 2020 года произойдет полное затмение Солнца с максимальной фазой = 1,025 в 19:13 мск. Полная фаза затмения продлится 130 секунд и пройдёт узкой полосой лунной тени по территории Чили (чилийский Озёрный край) и Аргентины (аргентинский северный регион Патагонии). Частные фазы затмения будут видны в Южной Америке, Полинезии, Антарктиде и Африке, — говорится в сообщении планетария.

Объясняется, что видимый диаметр Луны в 1,0254 раз больше видимого диаметра солнечного диска, поэтому Луна полностью закроет Солнце. При полном затмении видны солнечная корона, звёзды и планеты, находящиеся вблизи Солнца. Ширина лунной тени на земной поверхности составляет 90 километров.

Как писал NEWS.ru, два солнечных и два лунных затмения произойдут в 2021 году, в России можно будет наблюдать некоторые из них, сообщили в обсерватории Иркутского государственного университета. Директор обсерватории Сергей Язев рассказал, что первое полное лунное затмение произойдёт 26 мая. 10 июня будет наблюдаться кольцеобразное солнечное затмение, которое смогут увидеть жители Якутии. 19 ноября ожидается частное лунное затмение, которое, если позволит погода, можно будет наблюдать из Иркутска, и 4 декабря — полное солнечное в районе Антарктиды.