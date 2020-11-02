Жених и невеста из разных стран впервые заключили брак через Zoom

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Американец Скотт Мармон и гражданка Аргентины Августина Монтефиори стали первой в мире международной парой, которая официально зарегистрировала отношения с помощью видеоконференции в мессенджере Zoom. На такой шаг они решились после почти десяти месяцев разлуки, вызванной пандемией коронавируса.

Будущие молодожёны познакомились в Денвере 3,5 года назад, когда женщина прибыла из Южной Америки в США в рамках программы по культурному обмену. Однако в конце 2019 года ей пришлось вернуться в Аргентину.

В январе Скотт сделал Августине предложение и планировал перебраться к невесте, но закрытие границ из-за пандемии спутало все планы. Мужчина должен был вылететь 22 марта, но 14 числа Аргентина стала недоступна.

Власти так и не поняли, что любимый приезжает не как турист, а чтобы жениться и остаться в Аргентине. Всякий раз Скотт получал отрицательный ответ. Нам говорили, что пока мы не поженимся, он не сможет въехать в страну, — приводит слова Монтефиори «Ридус».

Влюбленные не могли заключить брак и сыграть свадьбу подобающим образом. Поэтому, поняв, что пандемия не оставила им выбора, они решили оформить отношения сообразно реалиям сегодняшнего дня. Бракосочетание по видеосвязи состоялось 24 октября.

Мужем и женой Скотта и Августину провозгласил судья из штата Юта. Родственники и друзья молодых присоединились к чату, чтобы стать виртуальными гостями необычной церемонии. В реальном мире Августина праздновала свадьбу в обществе мамы и стилиста, а Скотт отметил одно из главных событий жизни в одиночестве. При этом праздник продлился около 19 часов.

Несмотря на виртуальный формат бракосочетания, жених и невеста стали обладателями вполне реальных свидетельств о браке. Теперь Мармон сможет подать заявление на визу для воссоединения с семьёй и, уплатив сбор в размере примерно $840, приехать к законной супруге.

Ранее NEWS.ru писал, что женщина больше полугода готовилась к свадьбе, о которой её избранник даже не подозревал. Это произошло из-за недопонимания: она решила, что избранник позвал её под венец, а тот даже не помышлял о подобном.