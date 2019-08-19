https://static.news.ru/photo/4a35fb0e-c25f-11e9-9382-fa163e074e61_660.jpg Биньямин и Сара Нетаньяху Фото: Amos Ben Gershom/Xinhua/Global Look Press

Супруга премьер-министра Израиля Сара Нетаньяху во время официального визита на Украину устроила скандал в самолёте из-за того, что командир экипажа не поприветствовал её должным образом.

Она попыталась прорваться в кабину, но её туда не пустили. После этого пилот ещё раз по громкой связи поприветствовал первую леди, сообщает argumenti.ru .

В Киеве чету Нетаньяху встретили три девушки в традиционных украинских нарядах с караваем и солью в руках. Премьер-министр отломил хлеб, попробовал и передал жене. Но она бросила кусок каравая на землю.

Как писал News.ru, визит Нетаньяху на Украину будет проходить 18--20 августа. Кроме встречи с Владимиром Зеленским, он примет участие в мероприятиях, посвящённых памяти павших от рук нацистов в годы Второй мировой войны.