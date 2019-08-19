Супруга премьер-министра Израиля Сара Нетаньяху во время официального визита на Украину устроила скандал в самолёте из-за того, что командир экипажа не поприветствовал её должным образом.
Она попыталась прорваться в кабину, но её туда не пустили. После этого пилот ещё раз по громкой связи поприветствовал первую леди, сообщает
В Киеве чету Нетаньяху встретили три девушки в традиционных украинских нарядах с караваем и солью в руках. Премьер-министр отломил хлеб, попробовал и передал жене. Но она бросила кусок каравая на землю.
Как писал News.ru, визит Нетаньяху на Украину будет проходить 18--20 августа. Кроме встречи с Владимиром Зеленским, он примет участие в мероприятиях, посвящённых памяти павших от рук нацистов в годы Второй мировой войны.