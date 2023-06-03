Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Аргентине

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На северо-западе Аргентины произошло землетрясение магнитудой 5,1. Оно было зафиксировано в пятницу, 2 июня. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

По имеющимся данным, эпицентр стихии располагался в 19 километрах на запад от города Андалгала, население которого составляет порядка 14 тысяч человек. Очаг стихии залегал на глубине 8 километров.

Данные о пострадавших и разрушениях не поступали.

Ранее сообщалось, что в Полтавской области Украины произошло землетрясение магнитудой 4,0. Уточняется, что толчки были зафиксированы в 20 километрах к западу от Полтавы, они произошли на глубине 7 километров.

Кроме того, утром 7 мая в акватории Тихого океана рядом с Камчаткой были зафиксированы два землетрясения. По данным управления МЧС по Камчатскому краю, их магнитуда составила 5,3 и 4,2 соответственно. В близлежащих населенных пунктах эти сейсмособытия не ощущались, угроза цунами не объявлялась.