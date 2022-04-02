Зеленский заявил, что Украина и РФ очень близки к договорённостям

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью американскому телеканалу CBS, что делегации Киева и Москвы близки к согласованию договоренностей, предусматривающих безъядерный, внеблоковый и нейтральный статус страны. По его словам, утверждение возможных соглашений будет происходить на уровне руководителей стран.

Мы считаем, что стороны очень близки к достижению договорённостей, — отметил он.

При этом он подчеркнул, что у Украины будет членство в Евросоюзе. По словам Зеленского, важная часть договоренностей — гарантии безопасности. Они должны предполагать наличие круга государств, которые будут поддерживать Украину.

По словам Зеленского, Украина пока не получила ни от кого, включая США, гарантий безопасности, которых добивается для урегулирования с Россией.

Глава российской делегации Владимир Мединский ранее заявил, что работа по содержанию договора между Москвой и Киевом о безъядерном и нейтральном статусе Украины будет возобновлена 4 апреля. Он добавил, что позиция РФ по Крыму и Донбассу остаётся неизменной.

Мединский отметил, что подход украинской стороны к данным вопросам стал более реалистичным, однако для вынесения на «встречу в верхах» договор пока не готов. По его словам, дипломатические и военные эксперты Украины сильно отстают в подтверждении по тексту проекта даже тех договорённостей, которые уже достигнуты на политическом уровне.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал существенным прогрессом подтверждение украинской делегацией необходимости обеспечения неядерного и внеблокового статуса страны, а также понимание вопросов статуса Крыма и Донбасса.