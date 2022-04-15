Зеленский: Украина откажется от НАТО при одном условии

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что страна готова обсуждать с Россией вопрос об отказе от вступления в НАТО и о статусе Крыма, но только после того, как будут прекращены военный действия и российские войска будут выведены с украинской территории. Он отметил, что невозможно говорить о нейтральном статусе, пока продолжается спецоперация России на Украине, пишет ТАСС.

Есть вопрос НАТО, давайте говорить. Есть вопрос Крыма, мы понимаем, что когда выстрелов нет, давайте переходить и говорить про это, — рассказал Зеленский.

Украинский лидер отметил, что ни одна страна не станет «гарантом безопасности», если не будут выполнены эти условия.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявил европейским партнёрам, что конфликт на Украине, по мнению Вашингтона, может продлиться до конца 2022 года. Отмечается, что мнение чиновников о затяжном характере ситуации на Украине сложилось на фоне «заметного отхода от первых дней спецоперации, когда ожидалось, что Россия быстро захватит Киев». В Вашингтоне считают маловероятным сценарий дипломатического решения ситуации на Украине.