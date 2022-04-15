WP: Зеленский попросил Байдена признать Россию спонсором терроризма

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к американскому лидеру Джо Байдену с призывом внести Россию в американский список стран — спонсоров терроризма, пишет Washington Post. Отмечается, что президент США не стал брать на себя какие-либо обязательства, но отметил, что готов изучить целый спектр предложений по усилению давления на Москву.

Ответственным за составление списка стран — спонсоров терроризма является американский Госдепартамент. В настоящий момент американский перечень состоит из четырёх государств: Иран, КНДР, Куба и Сирия. Бывший сотрудник Госдепа Джейсон Блазакис заявил, что внесение Москвы в этот список является крайней экономической мерой.

Президент США Джо Байден обвиняет Россию в «геноциде» на Украине, чтобы сохранить карьеру и рейтинг, написала ранее газета Global Times. По мнению автора публикации, американский президент пытается сделать из РФ козла отпущения. Отмечается, что руководство Белого дома таким образом отвлекает внимание от экономического положения Соединённых Штатов, в которых установлена рекордная за последние 40 лет инфляция. Автор материала также указывает на то, что с окончанием Второй мировой войны США убили больше всех стран гражданское население по всему миру.