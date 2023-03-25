Зеленский счел невозможным штурм позиций РФ: новости СВО на утро 25 марта Последние новости об СВО на Украине

Фото: president.gov

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что сейчас ВСУ не могут перейти в контрнаступление на восточном направлении. Причиной он назвал нехватку необходимого вооружения. По его словам, штурмовать позиции ВС РФ без танков, артиллерии и HIMARS невозможно. Он также отметил значительную нехватку боеприпасов, которые Киев ожидает от партнеров.

При этом Зеленский исключил и мирные переговоры с Москвой, поскольку для этого «не сформировано абсолютно никаких условий». Что касается китайского плана по мирному урегулированию, украинский президент признался в скептическом к нему отношении.

Эксперты, говоря об украинском контрнаступлении допускают, что Киев может двинуть войска на территорию России. Однако военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин считает, что озвученные планы ВСУ касательно наступления на тот же Белгород могут оказаться маневром для отвлечения российских войск от активных боевых действий в Артемовске (украинское название — Бахмут). Он усомнился в возможностях противника идти на областной центр РФ. По мнению Литовкина, ВСУ могут «наделать переполох», даже ударить по приграничным городам и поселкам Белгородской области, однако для атаки на Белгород украинские силы в том районе должны иметь до 15 тысяч бойцов, танки и авиацию, чего у Киева нет.

При этом наступать на российские позиции внутри Украины Киев «подталкивают» западные страны, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. По его мнению, контрнаступление необходимо, чтобы оправдать вливание огромных средств в поддержку Украины. Он добавил, что в Донецке видят подготовку украинской стороны, в частности переброску на передовую дополнительных резервов и техники. Речь идет и о тех военных, которые прошли подготовку за рубежом, уточнил Пушилин.

Фото: Министерства обороны Украины

Контрнаступление предполагает, что ВСУ будут иметь на вооружении британские танки, которые Украина оснастит снарядами с обедненным ураном. Эксперт по безопасности, полковник запаса Роман Насонов считает, что такие танки станут главными целями для ВС РФ. По его словам, их будут поражать перекрестным или групповым огнем. Эксперт отметил, что местность с уничтоженной бронетехникой станут блокировать, чтобы свою работу могли сделать войска радиационной, химической и биологической защиты. Какого-то огромного воздействия на личный состав и местность данные снаряды производить мгновенно не могут, но они будут ухудшать общий фон по ряду спектров облучения, пояснил Насонов.

При этом представитель Пентагона Джон Кирби заверил, что такие боеприпасы не несут радиационной угрозы.

Между тем Украина пока вынуждена оборонять свои позиции в ДНР. Для Киева все плохо складывается в Марьинке. Как рассказал Денис Пушилин, для освобождения города осталось взять под контроль один участок на его западе. Он подчеркнул, что украинские военные «упираются» и продолжают переброску резервов на этом направлении.

Не лучше ситуация складывается для ВСУ и в Авдеевке. Советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что в настоящий момент существуют все условия для оперативного окружения города. Войска ВС РФ перерезают транспортные артерии, позволяющие ВСУ снабжать свою группировку в Авдеевке, рассказал он. По мнению Гагина, сейчас все предпосылки к тому, что город окажется в оперативном окружении, уже есть. Украинские войска рискуют оказаться в окружении, как это было в Артемовске и Соледаре, добавил он.

На отдельных участках боевого соприкосновения локальные успехи остаются за ВС РФ. Так, начальник пресс-центра российской группировки «Юг» Иван Бигма подчеркнул, что российские подразделения на Северском направлении разбили САУ Krab производства Польши, в районе Георгиевки в ДНР — украинскую гаубицу Д-20. В обоих случаях вместе с артиллерийскими орудиями уничтожены и их расчеты, пояснил он. Артиллерийскую установку Krab производства Польши уничтожили огнем реактивной системы залпового огня «Град». Артиллерийское орудие ВСУ Д-20 в районе промзоны населенного пункта Георгиевка накрыли расчеты батареи САУ «Мста-С» артиллерийского подразделения соединения Южного военного округа, рассказал Бигма.