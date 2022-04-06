Зеленский: встреча стран — гарантов безопасности Украины состоится

Встреча предполагаемых стран — гарантов безопасности Украины точно состоится, заявил в интервью турецкому телеканалу Habertürk президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, ряд стран уже подтвердили эту встречу, среди них США, Великобритания, Турция, Польша, Германия, Франция и Израиль.

Пока такой встречи не было, чтобы сказать детали всех гарантий и какая из стран на какие гарантии готова. Но эта встреча точно будет, потому что её подтвердили представители стран — будущих гарантов. Это касается США, Британии, Турции, Польши, Германии, Франции и Израиля. В принципе, это ещё не все гаранты, но я назвал те страны, которые уже готовы приезжать и обговаривать список гарантий безопасности, — заявил Зеленский.

Ранее Зеленский во время заседания Совета Безопасности Организации Объединённых Наций заявил, что СБ ООН следует или самораспуститься, или исключить из своего состава Россию. В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила «распуститься» самому Зеленскому.

Также во время доклада украинский политик предложил провести в Киеве глобальную конференцию. По мнению Зеленского, на ней обходимо обсудить реформирование мировой системы безопасности.