Зеленский рассказал в ООН о жертвах конфликта в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что жертвами конфликта в Донбассе стали почти 15 тысяч человек. Это цена свободы и независимости, отметил политик в ходе выступления на Генассамблее ООН, трансляцию вела его администрация в Facebook.

Зеленский напомнил , что два года назад там же, в Нью-Йорке, он говорил о более 13 тысяч погибших и 30 тысяч раненых на войне в Донбассе.

Ежегодно эти цифры звучат в ООН с одной лишь поправкой — ежегодно эти цифры, к сожалению, растут. Я говорил об этом и в 2020 году. И говорю об этом сейчас, в 21-м. И это уже почти 15 тысяч погибших людей. И ещё больше раненых. И ещё больше людей без крова, — подчеркнул украинский лидер.

Ранее стало известно, что советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович допустил возвращение Донбасса военным путём. По его мнению, этот сценарий возможен, например, в случае болезни президента России Владимира Путина. По словам Арестовича, Киев готовится к разным вариантам решения этого вопроса.