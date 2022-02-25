Зеленский рассказал о переговорах с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 25 февраля поговорил по телефону с американским коллегой Джо Байденом. Лидеры стран обсудили усиление санкций в отношении России и военную помощь Киеву, говорится в сообщении Зеленского в Twitter.

Только что обсудил с президентом США усиление санкций, конкретную оборонную поддержку и антивоенную коалицию. Благодарен США за мощную поддержку Украине! — отмечается в его твите.

Других подробностей разговора Зеленский не привёл.

С момента начала российской спецоперации на Украине украинский президент выпустил уже несколько обращений к соотечественникам. В них он постоянно подчёркивал, что Киев защищается в одиночестве.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский опубликовал в Telegram-канале видео, на котором сообщает: он и первые лица государства находятся в Киеве. На видео также присутствуют премьер-министр Денис Шмыгаль, глава офиса президента Андрей Ермак, его помощник Михаил Подоляк и глава партии «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия.