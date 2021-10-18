Зеленский раскритиковал запрет на фильмы с участием российских актёров

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал запрет на показ в стране фильмов с участием советских и российских актёров, попавших под санкции Киева. По его словам, украинские зрители не должны страдать от того, что кто-то поддержал присоединение Крыма к России, заявил глава государства в эфире телеканала IGTV.

В качестве примера Зеленский привёл сериал «Сваты», продюсером которого был он сам до шестого сезона. На Украине показ сериала запретили, хотя он был снят, по выражению президента Украины, «до войны с Россией».

Я считаю, что эти санкции правильные. Но что касается запрета фильма, который до этого уже был. А как быть с фильмом, где снимается (Лия) Ахеджакова, а рядом стоит актёр, который запрещён? А она поддерживает независимость Украины, она же не виновата в том, что фильм был снят 30 лет назад... Я считаю, что страдать из-за этого любимые фильмы не должны, — заявил украинский лидер.

Ранее 12-летняя Фаина Савенкова, проживающая в Луганске, попросила президента Украины Владимира Зеленского закрыть сайт «Миротворец» и «остановить войну». Девочка обратилась в ООН с призывом не забывать о праве детей Донбасса на мирную жизнь. После этого «Миротворец» внёс ребёнка в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины.