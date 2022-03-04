Зеленский обсудил пожар на Запорожской АЭС с мировыми лидерами

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил с мировыми лидерами ситуацию с пожаром на Запорожской АЭС. По его словам, он поговорил с президентом США Джо Байденом, премьером Великобритании Борисом Джонсоном, а также канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Украина также обратилась в МАГАТЭ, добавил глава государства. Соответствующий пост появился в официальном Telegram-канале президента.

Я уже говорил с президентом Байденом, мы связались с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, а также премьер-министром Джонсоном, — рассказал Зеленский.

При этом он заявил, что в случае крупной аварии на АЭС «наступит конец Европы».

Пожар произошёл за пределами Запорожской АЭС на Украине. Об этом ранее сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. В настоящее время на станции отключён один из энергоблоков. В ведомстве уточнили, что спасатели в настоящее время находятся в готовности. При этом в «Энергоатоме», являющемся оператором всех действующих в стране АЭС, сообщили со ссылкой на главу Запорожской военной администрации Александра Старуха, что спасатели всё же прошли на территорию станции.