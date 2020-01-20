https://static.news.ru/photo/436c9044-3b0e-11ea-a487-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Sergei Chuzavkov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский не получил приглашения выступить в Израиле с речью на форуме по холокосту. При этом мероприятия, которые посвящены 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря Аушвиц, украинский лидер посетит.

Об этом политик рассказал в интервью изданию The Times of Israel.

Нас (Украину. — NEWS.ru) не пригласили выступать. Но в любом случае я буду присутствовать на этой церемонии, — отметил президент Украины.

Зеленский добавил, что надеялся на выступление, поскольку каждый четвертый еврей, погибший в результате холокоста, был уроженцем Украины.

Ранее NEWS.ru сообщал, что посол Польши в Киеве Бартош Цихоцкий и его израильский коллега Джоэл Лион считают оскорбительными праздничные мероприятия, посвящённые украинцам, пропагандировавшим чистки по этническому признаку. Дипломаты ждут от местных властей в столице страны и во Львовской области присоединения к «поиску правды» в данном вопросе. Они возмутились установкой баннера на здании администрации Киева с изображением Степана Бандеры.