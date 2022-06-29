Зеленский капитулирует к зиме? Зеленский надеется управиться с Россией до наступления холодов

Фото: president_of_ukraine/flickr.com

Владимир Зеленский

Намерение украинского президента завершить военный конфликт к зиме вызвало явные улыбки у лидеров G7, как бы они ни изображали готовность идти с киевской Украиной до конца.

И характер таких улыбок понятен. С одной стороны, Зеленский с командой давно не принимает никаких реальных, далеко идущих решений. А потому не ему и ограничивать конфликт временными или климатическими рамками. Запад, он ведь взял курс на истощение России, а не на сохранение Украины. Натовские стратеги прикидывают свои расчеты на годы вперед, а тут президент полуколонии устанавливает свои рамки боевых действий.

Но, с другой стороны, все, включая и Зеленского, и коллективный Запад, прекрасно отдают себе отчет в том, что в условиях восточноевропейской зимы расколотой стране в положении полного экономического коллапса и возможного неурожая просто физически не выжить. Да и фронт просто так не удержать. А чему учит тот же Борис Джонсон (он же Борис Джонсон UK или Борис Чуприна) своего подопечного Зеленского: начинать переговоры с Россией надо только с наиболее сильных позиций. В какой степени киевские позиции должны быть железобетонно сильны, не уточняется. Поскольку прекраснодушные пожелания выталкивания российской армии к границам, существовавшим на 24 февраля нынешнего года, трудно воспринимать серьезно, без тех самых улыбок.

Между тем сейчас вся пропагандистская киевская машина при поддержке западных медиа всех мастей обыгрывает слово «август». Именно в этом еще теплом месяце и должен случиться как бы великий перелом в конфликте. К этому времени в Киеве надеются переформировать и укрепить офицерским составом пять-шесть бригад, оснастив их западными тяжелыми вооружениями, в том числе системами РЗСО с высокоточными снарядами и ПВО. И с новыми силами начать контрнаступление. Уже сами такие постоянно цитируемые планы должны вселить во всех дозу стратегического оптимизма. Проблема, дескать, только в массированных поставках иностранных вооружений. А там уже, мол, начнется кровавая борьба за сильные позиции за переговорным столом. И к зиме бог даст...

Фото: thenationalguard/flickr.com

Так что в некотором смысле Зеленский подает обнадеживающий сигнал ряду европейских колеблющихся стран, склонных к началу скорейших переговоров по существу. Мол, вы только сейчас отдайте все, что только можете. И лицо коллективного Запада будет спасено. А вот если и к зиме бои не завершатся, то пеняйте на себя. Случится страшное — победа России.

Собственно, за прошедшие месяцы украинские войска неоднократно предпринимали попытки контрнаступлений, но все они приводили только к невосполнимым потерям в бригадах и батальонах. Естественно, Киев, обещающий призвать миллион под знамена, это не смущает. По разным данным, невосполнимые потери ВСУ, включая погибших и тяжелораненых, могут перевалить за сто тысяч бойцов.

Однако, если судить по утечкам, имевшим место после встречи в Киеве Зеленского с Урсулой фон дер Ляйен, то пан президент считает роковой чертой утрату четырехсот тысяч жизней. А поскольку этот рубеж еще не достигнут, то можно планировать самые отчаянные боевые действия.

Что же касается зимы, то, видимо, и манипуляторы Зеленским отдают себе отчет в собственных возможных трудностях и нарастании социальных протестов, тогда точно уже будет не до поддержки Киева любой ценой. Так что перед Зеленским в прямом смысле стоит дилемма: или пан, или пропал. В смысле — эмигрант.