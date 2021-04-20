Здоровье Навального обеспокоило ООН

https://static.news.ru/photo/167941ee-a20b-11eb-a98a-96000091f725_660.jpg Стефан Дюжаррик Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал состояние оппозиционера Алексея Навального. Он рассказал, что в организации обеспокоены происходящим.

По его словам, ООН внимательно наблюдает за ситуацией с Навальным. Он выразил надежду, что Москва предоставит оппозиционеру необходимую медпомощь, передаёт РИА Новости.

Мы с обеспокоенностью следим за ситуацией вокруг господина Навального. Мы надеемся, что российские власти предоставят ему необходимую медицинскую помощь, — сказал он.

Накануне адвокат Навального Вадим Кобзев рассказал, что оппозиционер находится в одиночной камере туберкулёзной больницы. По его словам, медикам лечебного учреждения удалось поставить капельницу пациенту только с четвёртого раза.

Ранее адвокаты Навального сообщили, что у оппозиционера в колонии обнаружили две грыжи и протрузию. Кроме того, он продолжает испытывать боли в ноге и в спине, а также у него утрачивается чувствительность рук. Температура у него колеблется в промежутке между 39 и 37 градусами, кроме того, он кашляет и истощён.

Навальный также сообщал о вспышке заболеваемости туберкулёзом в колонии, где он отбывает наказание. Как написал оппозиционер, «уже третьего человека из его отряда госпитализировали с туберкулёзом». При этом в отряде всего 15 человек, поэтому отмечается превышение эпидемиологического порога. Сам оппозиционер сообщил, что у него наблюдаются сильный кашель и температура 38,1 градуса.

31 марта оппозиционер объявил голодовку в колонии. Он пояснил, что у него нет других способов борьбы против несправедливого отношения к себе. Навальный сообщил, что у него сильно заболели спина и ноги, появилось онемение в конечностях, но к нему не пускают гражданских врачей.

16 апреля Навальный заявил, что ему пригрозили принудительным кормлением. 19 апреля стало известно, что его перевели из ИК-2 в больницу при колонии строгого режима ИК-3.