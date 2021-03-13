Захарова сообщила о «грязной кампании» Запада против «Спутника V»

https://static.news.ru/photo/999271b8-8447-11eb-b915-96000091f725_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уже несколько месяцев на Западе ведётся кампания против российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Хребтину этой информационной гидре переломили, кстати говоря, сами же западники после того, как начали либо вакцинироваться российской вакциной, либо просить о том, чтобы её поставили, либо предлагать производство совместное или производство у себя на территории. Но это не означает, что эта грязная информационная кампания завершена, она не завершена, — отметила дипломат в эфире «Соловьёв Live» на YouTube.

Захарова также указала, что российская сторона предложила иностранным дипломатам и корреспондентам привиться «Спутником V», «основываясь на наших обязательствах по Венской конвенции, дипломатической практике».

По этим двум категориям активнейшими образом идёт вакцинация, — подчеркнула Захарова.

Ранее NEWS.ru сообщал, что люди, страдающие от тяжёлых аллергий в анамнезе, не должны соглашаться на вакцинацию от коронавируса препаратом «Спутник V». Об этом заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург. О противопоказаниях к введению вакцины он рассказал в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live». Гинцбург в качестве примера назвал отёк Квинке или анафилактический шок, которые возникают по непонятным причинам.