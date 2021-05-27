Захарова рассказала о защите прав арестованной в Минске россиянки Сапеги

https://static.news.ru/photo/df78a480-ed62-11ea-9f4d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МИД РФ делает всё, чтобы права 23-летней россиянки Софии Сапеги, арестованной в Минске, были соблюдены. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

Мы делаем всё для того, чтобы права российской гражданки были соблюдены, — сообщила дипломат.

По её словам, российский консул смог встретиться с девушкой после завершения всех необходимых юридических процедур с белорусской стороны. Захарова пояснила, что консул приехал сразу после получения официального уведомления и ждал целый день, пока эти процедуры завершатся. После этого вечером была проведена встреча.

По поводу лояльности, если России требуется больше взаимопонимания со стороны Белоруссии по каким-либо вопросам, мы им всегда об этом говорим, — добавила Захарова.

Россиянка София Сапега была задержана 23 мая в аэропорту Минска вместе с основателем экстремистского Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем. Позже в эфире телеканала «Беларусь-1» показали видео, на котором задержанный блогер заявил, что даёт признательные показания. Также в Сети появилась видеозапись с Сапегой, где девушка рассказывает, что является редактором Telegram-канала «Чёрная книга Беларуси», который публиковал личные данные силовиков. Россиянке пока не предъявили обвинение. Ей может грозить до 12 лет лишения свободы.