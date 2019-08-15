Многие иностранные знаменитости не раз говорили о своём желании получить российское гражданство. Одни останавливались на полпути, другие получали заветный красный паспорт с изображением двуглавого орла. Мотивы зарубежных звёзд разнятся: кому-то хочется уйти от прогрессивной шкалы налога на своей родине, попасть на Олимпиаду или просто привлечь внимание мировых СМИ. Есть и менее прозаичные причины: желание узнать про свои русские корни или воссоединиться с любимым.

Любовь к России и русские корни

Последнее заявление о желании получить российский паспорт сделал американский актёр Эрик Робертс, брат Джулии Робертс, — во время визита в Сочи 14 августа. Там он принимал участие в качестве почётного гостя международного турнира по профессиональному боевому самбо «Платформа S-70». Актёр пояснил , что решение продиктовано его любовью к России. Актёр, действительно, не раз посещал нашу страну, в том числе — регионы.

Эрик Робертс Bridge of Arts Press Office/Global Look Press

В чувствах к РФ и желании найти свои корни на Дальнем Востоке публично признавался и актёр Стивен Сигал. В ноябре 2016 года он уже получил российский паспорт. Интерес к стране Сигал объяснял в том числе тем, что его бабушка была родом из Владивостока. Помимо изучения истории семьи знаменитость активно занимается общественной и дипломатической деятельностью: с 2018 года актёр имеет статус специального представителя МИД РФ по российско-американским гуманитарным связям, его неоднократно видели в здании внешнеполитического ведомства. Также Сигал зарегистрирован в России как индивидуальный предприниматель. Актёр регулярно принимает участие в различных международных выставках и форумах на территории страны, регулярно высказывается по двусторонним отношениям Москвы и Вашингтона и общественной жизни в России.

Боец смешанных единоборств Джефф Монсон также признавался в любви к России и на этой почве захотел получить гражданство страны. Ему это удалось в 2018 году. Также боец имеет гражданство ЛНР и Абхазии. Монсон известен своей открытой пророссийской позицией, в том числе по Донбассу и украинскому конфликту, признавался в любви к группе «Любэ». Сейчас спортсмен активно занимается внутренней политикой: живёт в Красногорске со своей русской женой Евгенией и их общей дочерью, занимается проблемами города в статусе депутата. Боец изъявил желание войти в состав комиссии Красногорска по социальным вопросам, особое внимание уделяет проблеме обманутых дольщиков, активно учит русский. По признанию Монсона, к депутатству его сподвигло желание улучшить ситуацию в подмосковном городе, где он и живёт.

Бегство от налогов

Жерар Депардье Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Французский актёр Жерар Депардье придал максимальную огласку своему решению получить российский паспорт. Заветный документ он получал лично из рук президента Владимира Путина в 2013 году. Тогда актёр признавался: решение продиктовано желанием французских властей во главе с действующим на тот момент президентом Франсуа Олландом ввести прогрессивную шкалу налогообложения или так называемый «налог на богатых». Депардье, как и ряд других обеспеченных французов, возмутила 75% налоговая ставка. Решение выбрать именно Россию актёр объяснял 13% подоходным налогом.

Политические мотивы

Иногда принятие российского гражданства известными людьми может быть политически мотивировано. Это, например, случай публициста Анатолия Вассермана. Будучи гражданином Украины, он в 2015 году сделал громкое заявление о том, что охваченная политическим кризисом страна «сможет успокоиться» только в составе России. Результатом разлетевшихся в СМИ слов стало уголовное дело, возбуждённое против публициста на родине. Чтобы избежать преследования, Вассерман решил стать россиянином.

Покорение спортивных вершин

Смена спортивного гражданства — распространённая практика среди профессионалов, которые не могут выступать за свою страну на высшем уровне (из-за непопадания в основной состав), но хотят оказаться на подиуме. Россия в этом случае кажется им хорошим вариантом: страна-лидер во многих видах спорта привлекает будущих чемпионов своим подходам к тренировкам и готовностью включить успешных спортсменов в основной состав. Зачастую смена спортивного гражданства влечёт за собой и смену обычного.

Владимир Путин и Виктор Ан kremlin.ru

Так конькобежец из Южной Кореи Ан Хён Су, известный в России как Виктор Ан, решился на смену гражданства страны в 2011 году, когда принял решение выступать за Россию. В 2010 году южнокореец не смог попасть на зимнюю Олимпиаду, что мотивировало его искать возможности выступить на следующих играх уже под другим флагом. В итоге Ан завоевал три золотые медали на Олимпийских играх в Сочи и стал самым титулованным шорт-трекистом в мире.

Два золота Олимпиады-2014 в парном катании завоевала для России и украинская фигуристка Татьяна Волосожар вместе с Максимом Траньковым. В конце 2010 года она сменила украинское гражданство на российское одновременно с решением переехать в Москву. Причиной для радикальных изменений стало окончание карьеры её украинского партнёра и необходимость поиска спортсмена, с которым она сможет продолжить кататься.

Стать гражданином России в 2016 году удалось и бразильскому футболисту Марио Фернандесу. Защитник московского клуба ЦСКА хотел попасть в состав сборной России. На момент получения гражданства Фернандес уже четыре года прожил в Москве и давно собирал пакет документов, необходимый для получения российского паспорта. В 2018 году ему удалось выступить на Чемпионате мира по футболу в основном составе.

Любовь как химия

Сноубордист Вик Уайлд решил получить российское гражданство и выступать за Россию после женитьбы на сноубордистке Алёне Заварзиной из Новосибирска. Из-за желания выступать вместе со своей женой спортсмен из США полностью пропустил сезон 2011-2012 года в связи с правилами смены гражданства. В 2012 году он получил паспорт и право представлять страну на международных соревнованиях. Пара выступала на Олимпийских играх 2014 года в Сочи под одним флагом и принесла России в общей сложности три медали: два золота завоевал Уайлд, войдя в историю как первый сноубордист, получивший две награды высшего достоинства на Играх, а Заварзина получила бронзу.

О своём желании получить российское гражданство и приобрести недвижимость в стране заявлял и лидер группы Limp Bizkit Фред Дёрст. Музыкант проявлял особый интерес к Крыму и развитию отрасли кино в стране. Объяснял это Дёрст любовью к своей русскоязычной жене Ксении, которая в раннем возрасте переехала с семьёй из Кемеровской области в Крым. Пара распалась раньше, чем музыкант успел претворить свои планы в жизнь.

Орнелла Мути АГН «Москва»

Итальянская актриса Орнелла Мути в 2016 году переехала в Москву из-за своего партнёра Фабриса Керерве, который активно занимается бизнесом в России. Актриса имеет трёхкомнатную квартиру на Остоженке и вид на жительство, участвует в театральных и балетных постановках. О намерении получить российское гражданство актриса заявляла в 2018 году, аргументируя этот шаг в том числе и наличием русских корней по материнской линии.