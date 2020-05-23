Южная Корея даст скидки россиянам, которые приедут лечиться

https://static.news.ru/photo/f828b2d8-9d8d-11ea-8499-fa163e074e61_660.jpg Фото: Martina Katz/imagebroker.com/Global Look Press

Лечебный туризм является одним из важных направлений отрасли в Южной Кореи, и в условиях пандемии COVID-19 медицинские центры страны выставляют на свои услуги спецпредложения. Скидки россияне смогут активировать, когда станут доступны перелёты на полуостров.

Об этом рассказала директор по маркетингу московского представительства Национальной организации туризма Кореи Екатерина Лопухина, сообщает АТОР. По её словам, каждый год азиатскую страну посещают более 30 тысяч россиян. Увеличить их число на полуострове пытаются в том числе используя рекламные компании. Одна из них запущена вместе с агентствами, которые привлекают туристов именно на лечение.

В настоящее время в Южной Корее действуют масочный режим и двухнедельный карантин для приезжих. Однако в любом случае важным для начала приёма жителей России является факт нормализации в ней ситуации с коронавирусом.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сложная эпидемиологическая обстановка из-за коронавируса в РФ не позволит курортам Турции принять российских туристов раньше конца июля или начала августа. Об этом заявил глава Ассоциации туроператоров страны (TURSAB) Фируз Баглыкайя. По его словам, на пляжах Чёрного и Средиземного морей россияне, скорее всего, появятся позднее, чем другие иностранные туристы.