Япония ввела санкции против российских банков Япония ввела санкции против Московского кредитного банка и Россельхозбанка

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Власти Японии сообщили о вводе ограничительных мер против трёх российских кредитных организаций из-за конфликта на Украине. В список попали Россельхозбанк, Московский кредитный банк и Белорусский банк развития и реконструкции. Как пишет РИА Новости, под санкции также попали товары, которые помогут укрепить производственную базу России.

Кроме этого, вводится запрет на экспорт товаров, способствующих укреплению производственной базы Российской Федерации, — отмечается в документе японского Министерства иностранных дел.

Что касается банков: их активы в Японии будут заморожены, а также им будет запрещено проводить какие-либо финансовые операции. Указ японского кабмина вступает в силу со вторника, 7 июня.

Японское правительство, возглавляемое Фумио Кисидой, накануне объявило, что рассматривает возможность участия страны в предстоящем саммите НАТО, который пройдёт в испанском Мадриде в конце июня. Ранее главы кабмина Японии никогда не принимали участие в саммитах Североатлантического альянса.