WSJ: контрнаступление Украины подготовит почву для диалога с Россией

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Ожидаемое весной украинское контрнаступление может подготовить почву для переговоров Киева с Москвой, пишет издание The Wall Street Journal. По мнению европейских и западных чиновников, Китай может помочь усадить Россию за стол переговоров.

Запланированное весеннее контрнаступление ВСУ может подготовить почву для переговоров между Россией и Украиной к концу года, и Китай может помочь привлечь РФ за стол переговоров, — указано в публикации.

Журналисты WSJ отметили, что «поощрение» переговоров и рассмотрение возможной роли Китая в качестве посредника говорит о сдвиге в целеполагании Запада. В особенно это касается США, которые прежде скептически относились к любому участию Китая в процессе, пишет издание.

Один из собеседников газеты объяснил, что такой подход основан на убеждении, что ни одна из сторон не может продолжать борьбу бесконечно. Вместе с тем есть шанс проверить, насколько эффективную роль Пекин способен сыграть в мирных международных переговорах.

Ранее президент Чехии Петр Павел попросил Киев не торопиться с контрнаступлением. По его словам, если ВСУ провалят операцию, другого такого шанса в этом году у Украины не будет. Глава республики добавил, что украинская армия в любом случае не сможет избежать «ужасных потерь».