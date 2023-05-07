Президент Чехии попросил Украину не спешить с контрнаступлением

Фото: МО Украины

Президент Чехии Петр Павел заявил в интервью The Guardian, что Украине не стоит спешить с началом контрнаступления. По словам чешского лидера, на встрече с украинским премьером Денисом Шмыгалем он попросил его не торопиться, пока армия не будет полностью готова.

Видимо, у них еще есть ощущение, что у них нет всего, чтобы успешно начать операцию. <...> Для Украины будет крайне неблагоприятно, если это контрнаступление провалится, потому что другого шанса у них не будет, по крайней мере, в этом году, — сказал Павел.

Глава республики пояснил, что у некоторых может возникнуть соблазн подтолкнуть Киев к демонстрации каких-то результатов. Вместе с тем он предрек, что ВСУ столкнутся с «ужасными потерями» вне зависимости от численности войск.

Президент Чехии подчеркнул, что это очень сложная операция с точки зрения комплектования военных, логистики поставок боеприпасов, а также финансирования топлива.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резник заявил, что ожидание стран Запада от контрнаступления «перегрето». По его словам, сейчас это его главная озабоченность. Глава оборонного ведомства отметил, что ожидаемая операция станет лишь частью продолжающегося конфликта.