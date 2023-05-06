«Ожидание перегрето»: Минобороны Украины о контрнаступлении Глава МО Украины Резников заявил о переоценке ожидания контрнаступления союзниками Киева

Фото: МО Украины

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил изданию New York Times, что в странах Запада слишком завышенные ожидания перед контрнаступлением ВСУ. Глава оборонного ведомства отметил, что именно это сейчас является его главной озабоченностью.

В странах, которые являются нашими партнерами, нашими друзьями, ожидание контрнаступления переоценено, я бы сказал, перегрето. Это моя главная забота, — заявил Резников.

Глава Минобороны Украины указал, что контрнаступление будет лишь частью продолжающегося конфликта. Министр также признался, что каждый успех Киева в противостоянии с Россией является для него «новым этапом, новым шагом к победе».

5 мая врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкий рассказал, что контрнаступление украинской армии в регионе может произойти в ближайшие дни. По словам Балицкого, об этом свидетельствует большое скопление войск ВСУ у линии боевого соприкосновения.

Бывший украинский депутат Илья Кива предполагал, что ВСУ могут начать контрнаступление 6 мая, в день коронации короля Великобритании Карла III. Кива утверждал, что к линии соприкосновения переброшены все силы ПВО ВСУ, а концентрация войск говорит о готовности Киева начать наступление в течение суток.