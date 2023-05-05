Стала известна возможная дата контрнаступления ВСУ Бывший народный депутат Украины Кива: ВСУ могут начать контрнаступление в день коронации Карла III

Фото: МО Украины

ВСУ могут начать контрнаступление в день коронации короля Великобритании Карла III в Лондоне, предположил бывший народный депутат Украины Илья Кива. Он отметил, что все системы ПВО украинской армии были переброшены к линии столкновения, а концентрация войск показывает готовность к началу наступления в течение суток, сообщает «ПолитРоссия» со ссылкой на Telegram-канал экс-нардепа.

Все системы ПВО ВСУ переброшены на линию боестолкновения, в Херсоне объявлен на три дня комендантский час, концентрация войск и готовность показывает, что наступление может начаться в течение суток, — уточнил Кива.

Кива подчеркнул, что ближайшее окружение президента Украины Владимира Зеленского и он сам уже покинули страну и сейчас находятся за границей. По его мнению, лидер Украины намерен посетить коронацию Карла III, а контрнаступление ВСУ может стать своеобразным «подарком» к этому событию. Экс-нардеп предполагает, что уже 6 мая Зеленский может объявить об этом.

Старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов ранее предположил, что никакого контрнаступления ВСУ в ближайшее время не будет. По его словам, наличие этой темы в топе российской социально-политической повестки свидетельствует о «тактической победе» Киева.