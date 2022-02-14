WP: «команда тигров» в Белом доме накажет Россию в случае «вторжения»

В ноябре минувшего года Белый дом организовал группу экспертов, которая занимается разработкой ответа на случай эскалации ситуации вокруг Украины, сообщает издание Washington Post. По информации издания, в администрации собрали «команду тигров», которая причастна к появлению «разоблачительных заявлений» о якобы подготовке Россией повода для эскалации. Инициатором появления данной группы стал советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

В статье сказано, что данный термин используется в отношении группы экспертов из Пентагона, Госдепа, Министерства энергетики и казначейства, а также Агентства США по международному развитию. Издание также отмечает, что в работе группы участвуют и представители разведсообщества.

Ранее посольство США во Львове призвало опубликовало обращение к американским гражданам с призывом срочно покинуть территории Украины, Белоруссии и Приднестровья. Причиной называется возросшая угроза российских действий. По словам дипломатов, обстановка может резко ухудшиться.

Также не рекомендуется оставаться в Молдавии. При этом США открыли в Польше у украинской границы центр для приёма приезжающих с Украины американцев. В миссии заявляют, что граждане США могут пересекать границу между Польшей и Украиной по земле и призывают использовать два погранпункта​​​.