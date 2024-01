В новом докладе Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе говорится о необходимости создания специальной военно-морской оперативной группы в Черном море. По идее, корабли «нейтральных государств» должны сопровождать торговые суда, вывозящие из региона зерно и удобрения.

«В настоящее время риск для перевозки зерна и удобрений из портов Черного моря должен быть смягчен путем создания военно-морской оперативной группы нейтральных стран, которая могла бы сопровождать суда, следующие транзитом через Черное море, чтобы способствовать обеспечению стабильности на мировых продовольственных рынках», — говорится в документе.

Аналитики ВЭФ отмечают, что такая инициатива могла бы стать проверкой возможности нескольких стран сотрудничать на море и затем применяться «в других спорных водах».

Непонятно, что означает понятие «нейтральный флот», ведь если он несет подобный статус, значит, должен быть обезоружен, объяснил NEWS.ru первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, такая инициатива — глупость и попытка прикрыть Украину.

«В Черном море никто не нападает на суда с продовольствием. Нападению подвергаются только российские корабли. Для того чтобы этого не было, надо завершить СВО, и все проблемы сами решатся», — заявил Джабаров.

Доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев пояснил, что под «нейтральным флотом» в данном случае подразумевают группу нечерноморских стран. По его мнению, речь идет прежде всего о США, Франции, Великобритании, Германии и Италии.

«Они будут делать все, чтобы именно эти страны получили право на законных основаниях вводить свой флот в Черное море, чтобы воевать с Россией напрямую», — заявил Трухачев в беседе с NEWS.ru.

Из Москвы на такую инициативу сразу последовала резкая реакция. Зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов указал, что реализация идеи «нейтрального флота» в Черном море в первую очередь нарушит Конвенцию Монтрё.

Она предполагает, что черноморские государства могут в мирное время проводить через проливы Босфор и Дарданеллы военные корабли любого класса, но должны для этого предварительно уведомить Турцию. Для военных кораблей нечерноморских стран введены ограничения по классу (разрешен проход только мелких надводных кораблей) и по тоннажу. Проход боевых кораблей нечерноморских стран через проливы запрещен. Турция строго следит за выполнением этого соглашения.

«Есть правила морского судоходства, есть соответствующее соглашение по поводу правил прохождения Босфора. <...> То есть они рассуждают о том, что они вводят какие-то военные силы в Черное море, а по этому соглашению страны, не являющиеся черноморскими, не имеют права вводить свои боевые корабли, если там конфликт», — отметил Климов.

По мнению Климова, воспринимать такое предложение всерьез как международное решение не стоит, так как ВЭФ — это не межгосударственное объединение и «ничем не отличается от общества по ловле бабочек».

Западные державы могут создать в Черном море новую военно-морскую базу под прикрытием гуманитарных целей, заявил депутат Госдумы от Республики Крым, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет. По его словам, Россия способна самостоятельно обеспечить безопасность прохождения судов в Черном море, а идея Запада «нежизнеспособная и провокационная».

«Россия сама способна реализовать и обеспечить безопасность прохождения судов в Черном море, для этого западным странам стоит лишь прекратить спонсировать и оказывать поддержку террористическим государствам, таким как Украина. НАТО уже стремилось создать свой военный флот в Крыму, и только крымский референдум и воля крымчан десять лет назад помешали их захватническим планам», — напомнил он.

Заход кораблей стран НАТО в Черное море вызовет эскалацию конфликта Украины и России, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин.

«Создание „нейтрального флота“ просто невозможно. Ведь ясно, что Европа остается на стороне киевского режима и таким образом помогает Украине продержаться в конфликте с Россией. Формирование военной группировки в Черном море не приведет ни к чему хорошему. Так существующий конфликт будет лишь разгораться», — предостерег эксперт.

