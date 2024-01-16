«Взять Одессу»: как ответит РФ на создание группы судов НАТО в Черном море

Фото: Impact Press Group/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российские политики резко осудили идею западных стран создать на Черном море специальный военный флот нейтральных государств.

Российские политики резко осудили идею западных стран создать в Черном море специальный военный флот нейтральных государств. Согласно обнародованному на экономическом форуме в Давосе докладу, такие корабли должны сопровождать торговые суда в Черном море для поставок продовольствия и удобрений в бедные страны. Но в Москве уверены, что подобная инициатива нарушает международные договоренности. На какие документы опираются российские чиновники и какие государства могут сформировать «нейтральный флот», — в материале NEWS.ru.

О чем договорились в Давосе

В новом докладе Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе говорится о необходимости создания специальной военно-морской оперативной группы в Черном море. По идее, корабли «нейтральных государств» должны сопровождать торговые суда, вывозящие из региона зерно и удобрения.

«В настоящее время риск для перевозки зерна и удобрений из портов Черного моря должен быть смягчен путем создания военно-морской оперативной группы нейтральных стран, которая могла бы сопровождать суда, следующие транзитом через Черное море, чтобы способствовать обеспечению стабильности на мировых продовольственных рынках», — говорится в документе.

Фото: Sha Dati/XinHua/Global Look Press В Москве создание «нейтрального флота» считают нарушением Конвенции Монтрё

Аналитики ВЭФ отмечают, что такая инициатива могла бы стать проверкой возможности нескольких стран сотрудничать на море и затем применяться «в других спорных водах».

Что значит «нейтральный флот» и кто в него войдет

Непонятно, что означает понятие «нейтральный флот», ведь если он несет подобный статус, значит, должен быть обезоружен, объяснил NEWS.ru первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, такая инициатива — глупость и попытка прикрыть Украину.

«В Черном море никто не нападает на суда с продовольствием. Нападению подвергаются только российские корабли. Для того чтобы этого не было, надо завершить СВО, и все проблемы сами решатся», — заявил Джабаров.

Доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев пояснил, что под «нейтральным флотом» в данном случае подразумевают группу нечерноморских стран. По его мнению, речь идет прежде всего о США, Франции, Великобритании, Германии и Италии.

«Они будут делать все, чтобы именно эти страны получили право на законных основаниях вводить свой флот в Черное море, чтобы воевать с Россией напрямую», — заявил Трухачев в беседе с NEWS.ru.

Фото: US Navy/Global Look Press Политологи считают, что Турция, несмотря на давление, не согласится на нарушение Конвенции

Как отреагировала Москва

Из Москвы на такую инициативу сразу последовала резкая реакция. Зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов указал, что реализация идеи «нейтрального флота» в Черном море в первую очередь нарушит Конвенцию Монтрё.

Она предполагает, что черноморские государства могут в мирное время проводить через проливы Босфор и Дарданеллы военные корабли любого класса, но должны для этого предварительно уведомить Турцию. Для военных кораблей нечерноморских стран введены ограничения по классу (разрешен проход только мелких надводных кораблей) и по тоннажу. Проход боевых кораблей нечерноморских стран через проливы запрещен. Турция строго следит за выполнением этого соглашения.

«Есть правила морского судоходства, есть соответствующее соглашение по поводу правил прохождения Босфора. <...> То есть они рассуждают о том, что они вводят какие-то военные силы в Черное море, а по этому соглашению страны, не являющиеся черноморскими, не имеют права вводить свои боевые корабли, если там конфликт», — отметил Климов.

По мнению Климова, воспринимать такое предложение всерьез как международное решение не стоит, так как ВЭФ — это не межгосударственное объединение и «ничем не отличается от общества по ловле бабочек».

Фото: Martin Siepmann/imageBROKER.com/Global Look Press Вид на пролив Босфор

Чем опасно создание флота

Западные державы могут создать в Черном море новую военно-морскую базу под прикрытием гуманитарных целей, заявил депутат Госдумы от Республики Крым, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет. По его словам, Россия способна самостоятельно обеспечить безопасность прохождения судов в Черном море, а идея Запада «нежизнеспособная и провокационная».

«Россия сама способна реализовать и обеспечить безопасность прохождения судов в Черном море, для этого западным странам стоит лишь прекратить спонсировать и оказывать поддержку террористическим государствам, таким как Украина. НАТО уже стремилось создать свой военный флот в Крыму, и только крымский референдум и воля крымчан десять лет назад помешали их захватническим планам», — напомнил он.

Заход кораблей стран НАТО в Черное море вызовет эскалацию конфликта Украины и России, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин.

«Создание „нейтрального флота“ просто невозможно. Ведь ясно, что Европа остается на стороне киевского режима и таким образом помогает Украине продержаться в конфликте с Россией. Формирование военной группировки в Черном море не приведет ни к чему хорошему. Так существующий конфликт будет лишь разгораться», — предостерег эксперт.

Фото: US Navy/Navy Office of Information/Global Look Press Международники предположили, что Москва предоставит какие-то свои базы для Китая

Как поведет себя Турция под давлением Запада

По словам Дандыкина, положения Конвенции Монтрё не нравятся ни американцам, ни англичанам. Поэтому он выразил надежду, что Турция не пойдет на уговоры и не нарушит соглашение ни при каких обстоятельствах.

Конвенция не нравится никому, но всякий раз, когда ее хотят отредактировать под современные реалии, возникает столько проблем, что сразу же отказываются от этой идеи, рассказал NEWS.ru тюрколог-арабист Алексей Образцов. По его словам, наибольшее число преференций от Конвенции Монтрё получает сама Турция, которая выступает гарантом безопасности в проливах Босфор и Дарданеллы.

«Вряд ли Турция решится нарушить соглашение под чьим-либо давлением. Анкара уже много раз обжигалась на проектах реформы Конвенции Монтрё. Там давно поняли, что лучше от этого точно не будет. При каких-либо изменениях Турция потеряет и политические очки, и экономические. Поэтому все разговоры Запада — очередная пустая болтовня, которая всплывает на поверхность моря», — заключил Образцов.

Как ответит на инициативу Запада Москва

Сложно однозначно ответить на вопрос об ответных действиях России, которая не готова на настоящий момент вести войну с НАТО на море, ей будет крайне трудно, пояснил Трухачев.

«Но, вероятно, Москва предоставит какие-то свои базы для Китая. К примеру, в Калининградской области. Вряд ли НАТО обрадуется появлению китайских военных объектов в своем тылу», — предположил политолог.

При другом развитии событий, добавил Трухачев, у России не останется другого выхода, кроме как взять Одессу. Он уверен, что по-другому действовать в данном случае невозможно, так как в противном случае Одесса превратится в главную военно-морскую базу этого «нейтрального флота».

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