Выход России из Договора по открытому небу приняли к сведению в НАТО

https://static.news.ru/photo/3a4c848e-5740-11eb-a310-fa163e074e61_660.jpg Фото: NATO North Atlantic Treaty Organization /flickr.com

Выход России из Договора по открытому небу (ДОН) приняли к сведению в НАТО, заявил представитель Североатлантического блока. Он отметил, что организация всё равно готова вести диалог с РФ.

ДОН позволяет участникам совершать облёты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью. Документ был подписан в марте 1992 года представителями 35 государств. О намерении Вашингтона выйти из ДОН президент США Дональд Трамп объявил 21 мая 2020-го. Госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео тогда пояснил, что решение вступает в силу через полгода, считая от 22 мая, то есть 22 ноября.