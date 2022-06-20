Выборы во Франции: фрексита не будет

Фото: IMAGO/JB Autissier/Global Look Press

Второй тур выборов в Национальное собрание Франции стал поединком президента Франции Эммануэля Макрона и главы левой коалиции «Новый народный экологический и социальный союз» Жак-Люка Меланшона с «обнаженными ножами». Но выиграют, похоже, независимые республиканцы.

Борьба за 572 депутатских мандата (пять депутатов были избраны уже в первом туре) не закончилась у избирательных урн. Теперь наступает этап оценки расклада сил в новом парламенте. Итак, Макрон со своим Ensemble утрачивает абсолютное большинство в Национальном собрании, получив 247 парламентских кресла и не добрав нужные 42 мандатов для уверенного формирования правительства. И хоть результат блока Меланшона Nupes (142 депутата) совсем не плох, левые, скорее всего, уйдут в конструктивную оппозицию. Тем более, президент не может себе позволить заигрывать с крайне правыми Марин Ле Пен, которые осуществили для себя исторический прорыв, получив 89 депутатских мест (результаты даются по Le Monde).

Фактически Эммануэлю Макрону остается либо добиваться союза и поддержки независимых республиканцев (LR-UDI), ставших четвертой силой в парламенте, либо объединять совсем уже мелкие группы типа регионалов, либо формировать неустойчивое правительство, которое просто не сможет выдержать уличных атак очередных «желтых жилетов». Одно очевидно: Макрон вновь предложит кандидатуру «свежего» премьера мадам Элизабет Борн, переехавшую в официальную резиденцию главы французского правительства Матиньон сразу после его переизбрания. Но в ее правительстве автоматически потеряют посты министры, проигравшие выборы в своих округах.

Между тем, битва политических титанов и стоящих за ними блоков шла за образ будущего, который сейчас волнует весь цивилизованный мир. Эммануэль Макрон, глобалист, сторонник развития и расширения европейской интеграции ради создания сильной и единой Европы. И его соперник Жан-Люк Меланшон, которого постоянно обвиняли в том, что он то как раз антипод президента, поскольку, в случае успеха своего блока, будет готов ставить вопрос о выходе страны из ЕС (о Frexit) по примеру Великобритании. А такой ход, мол, грозит Франции утратой ее особого места в объединенной Европе.

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press Жан-Люк Меланшон

Но чем ближе было само голосование во втором решающем туре, тем дальше были соперники от своих крайних позиций. Сам Макрон все активнее защищал ценности именно французской республики. Ее аутентичности и неповторимого характера. А Меланшон со своим предвыборным союзом Nupes сделал особый акцент на экологии. Благо нынешняя засуха и страшный зной, убивающие французское сельское хозяйство, стали отличным фоном для его заявлений о том, что нынешние проблемы — прямое следствие пренебрежения экологическими вопросами. Тут и Рона обмелела, и фермеры стали жаловаться на недостаток воды для полива, обеспечив новые аргументы левым экологам. А сам лидер высмеял потуги правительства по «возрождению в городах естественной среды», которые свелись к посадке деревьев. Мол, лучше, чем ничего. А по форме сущее издевательство над идеей.

В ответ новый премьер-министр страны Элизабет Борн, назначенная сразу после победы Макрона на президентских выборах, дала отповедь Меланшону, подчеркнув, что меры по оздоровлению экологической ситуации не должны губить экономику.

Словом, внутренние проблемы в ходе финала парламентской гонки явно затмили внешние. Хотя бросок Эммануэля Марона в составе «тройки» в Киев также имел предвыборный эффект, поскольку мир на Украине отвечает стратегическим экономическим интересам Франции, страдающей от бумеранга антироссийских санкций.

А что теперь? А теперь в ближайшую среду зарегистрировавшиеся депутаты получат депутатский комплект, который включает и фирменный трехцветный шарф. Его политики любят надевать на демонстрациях. Одновременно начнется формирование различных депутатских групп, в которых не может быть меньше пятнадцати членов. Такие группы позволяют чаще получат право на выступления по обсуждаемым вопросам. А потом — финал: открытие первого заседания самым пожилым депутатом.