ВСУ обстреляли ДНР из миномётов накануне нового перемирия

https://static.news.ru/photo/2d6a29ba-cf19-11ea-8f1e-fa163e074e61_660.jpg Фото: MinistryofDefence.UA/facebook.com

Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли массированный миномётный удар по Донецкой народной республике (ДНР) накануне нового перемирия. Оно должно было вступить в силу с понедельника, 27 июля.

Как сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, в воскресенье, 26 июля, около пяти утра украинская сторона выпустила по югу республики 50 миномётных боеприпасов калибра 82 и 120 мм.

Также отмечается, что силовики использовали для обстрелов станковый противотанковый гранатомёт, крупнокалиберные пулемёты, а также стрелковое оружие.

Огонь обрушился на село Васильевка, посёлки Каштановое, Крутая Балка, шахты «Трудовская» и Коминтерново.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Евромайдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается, в том числе и силовыми методами, установить контроль над территориями.

Как ранее писал NEWS.ru, украинские силовики сообщили о проведении подготовки к прекращению огня в Донбассе. Это первый подобный случай за весь период проведения операции Объединённых сил.