ВС РФ взяли под контроль ещё пять населённых пунктов на Украине

Вооружённые силы РФ в ходе специальной операции на Украине взяли под свой контроль ещё пять населённых пунктов, пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя Минобороны России генерал-майор Игоря Конашенкова. Он отметил, что жителям освобождённых населённых пунктов оказывается гуманитарная помощь.

Подразделения российских ВС взяли под контроль населённые пункты Новоукраинское, Старомайорское, Старомлыновка, Майорово и Ремовка, — сообщил Конашенков.

Ранее Конашенков сообщил, что войска ДНР взяли под контроль жилой район Мариуполя Старый Крым и продолжают вести наступательные действия на западной и северо-западной окраинах города. Также под контроль были взяты населённые пункты Карьерное, Передовое, Равнополь, Октябрьское и Новомайское.

5 марта российские военнослужащие установили контроль над базой Вооружённых сил Украины в Херсонской области. Стало известно, что украинские военные покинули позиции, оставив базу с военной техникой, оружием и боеприпасами.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по демилитаризации Украины. Её целью глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам. При этом гражданскому населению ничто не угрожает, утверждают военные.