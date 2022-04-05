«Возможно не будет»: Зеленский усомнился во встрече с Путиным

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Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев высказался в Telegram по поводу событий в Буче, назвав их фейками, «вызревшими в циничном воображении украинской пропаганды» и создаваемыми за большие деньги пиар-агентствами и «фабриками троллей». По его словам, представители нацбатов и теробороны готовы «мимоходом» убить собственных мирных жителей ради расчеловечивания России и её максимального очернения.

Глубинное украинство, подпитываемое антироссийским ядом и всепоглощающей ложью по поводу своей идентичности, — это и есть один большой фейк. Этого явления никогда не было в истории. И сейчас не существует,...