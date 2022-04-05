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«Возможно не будет»: Зеленский усомнился во встрече с Путиным

10:26, 05 апреля 2022
«Возможно не будет»: Зеленский усомнился во встрече с Путиным Владимир Зеленский Фото: Владимир Зеленский/vk.com
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встречи между ним и президентом России Владимиром Путиным, вероятно, не будет.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу CBS сообщил, что Киев не получил ни от одной страны в мире, включая США, гарантий безопасности, которых власти добиваются для урегулирования с Россией. Украинский лидер напомнил, что стране нужны юридические гарантии с описанием вооружений, человеческого фактора, санкционной политики, а также превентивного реагирования.

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