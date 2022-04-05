«Возможно не будет»: Зеленский усомнился во встрече с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встречи между ним и президентом России Владимиром Путиным, вероятно, не будет.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу CBS сообщил, что Киев не получил ни от одной страны в мире, включая США, гарантий безопасности, которых власти добиваются для урегулирования с Россией. Украинский лидер напомнил, что стране нужны юридические гарантии с описанием вооружений, человеческого фактора, санкционной политики, а также превентивного реагирования.