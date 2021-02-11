ВОЗ заявила о снижении заболеваемости коронавирусом в странах Европы

https://static.news.ru/photo/f03f939a-6c7f-11eb-92b9-96000091f725_660.jpg Фото: Gao Jing/Xinhua/Global Look press

Заболеваемость коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19) и число жертв недуга в Европе снижаются, рассказал 11 февраля 2021 года директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге на брифинге в Копенгагене. Мероприятие проходило в режиме онлайн.

По информации из почти 20 государств, число госпитализированных с COVID-19 упало с 13 до 11 на 100 тысяч человек в период с 18 по 31 января 2021-го. При этом, отмечает Клюге, вызывает обеспокоенность распространение мутировавших вариантов COVID-19. Например, южноафриканский штамм нашли в 19 странах Европы.

Несмотря на то что каждую неделю в Европейском регионе регистрируется более миллиона случаев инфицирования, общая заболеваемость COVID-19 снижается в течение четырёх недель подряд, а в течение двух недель уменьшилось число новых смертей, — заявил Клюге во время трансляции в социальной сети Facebook.

Он предупредил об опасных последствиях слишком быстрой отмены ограничений, связанных с пандемией. По его словам, подобные решения должны основываться на данных, основанных на эпидемиологической оценке и возможностях системы здравоохранения.

Рост заболеваемости коронавирусом может произойти в осенний период, если до этого времени не успеет сформироваться коллективный иммунитет, сообщил замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. По его словам, завершения пандемии можно будет ожидать, только когда хотя бы 70% населения выработают иммунитет после болезни или за счёт прививок. Достижение этой цели зависит от масштаба вакцинации.

Как писал NEWS.ru, ранее врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что россияне, которые пока не заразились COVID-19 и не хотят вакцинироваться, не попадут в число тех, на кого распространяется коллективный иммунитет. По его словам, он не действует на отдельного человека и такие люди по-прежнему остаются без защиты от смертоносной инфекции.