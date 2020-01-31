https://static.news.ru/photo/a9a638dc-43a2-11ea-855c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Keith Tsuji/Keystone Press Agency/Global Look Press

Всемирная организация здравоохранения заявила о том, что у Китая есть всё необходимое для ликвидации вспышки коронавируса. Об этом заявил генеральный директор организации Тедрос Адханом Гебрейесус.

Заявление прозвучало на пресс-конференции в Женеве. Глава ВОЗ рассказал, что недавно побывал в Китае и был потрясён тем масштабом мер, которые принимаются для борьбы с эпидемией.

Я уверен, что они смогут справиться. У них есть все возможности, чтобы добиться этого, — сказал Тедрос Адханом Гебрейесус.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Всемирная организация здравоохранения считает, что вспышка нового коронавируса в Китае является чрезвычайной ситуацией международного значения. Об этом заявил генеральный директор организации Тедрос Адханом Гебрейесус после заседания комитета.