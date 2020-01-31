Всемирная организация здравоохранения заявила о том, что у Китая есть всё необходимое для ликвидации вспышки коронавируса. Об этом заявил генеральный директор организации Тедрос Адханом Гебрейесус.
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Я уверен, что они смогут справиться. У них есть все возможности, чтобы добиться этого, — сказал Тедрос Адханом Гебрейесус.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Всемирная организация здравоохранения считает, что вспышка нового коронавируса в Китае является чрезвычайной ситуацией международного значения. Об этом заявил генеральный директор организации Тедрос Адханом Гебрейесус после заседания комитета.
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