ВОЗ сообщила о росте числа выявленных случаев коронавируса

https://static.news.ru/photo/129930dc-cb8f-11ea-bb32-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о росте числа заражений коронавирусом во всём мире. За прошедшие сутки оно увеличилось на 213 637 человек.

По данным ВОЗ, на сегодняшний день в мире зафиксировано более 14,5 млн заражённых коронавирусом. От болезни скончался 607 781 пациент. Первое место по числу заболевших занимают США, второе — Бразилия, на третьей строчке расположилась Индия, Россия — на четвёртом месте.

ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией 11 марта 2020 года.

В Москве за прошедшие сутки скончались 19 пациентов с COVID-19. Однако распространение коронавируса в столице замедлилось, число выявляемых случаев заражения сопоставимо с показателями начала апреля. Собянин отметил, что властям столицы удалось избежать гуманитарной катастрофы из-за пандемии.

Как информировал NEWS.ru, инфекционист ФМБА объяснил, почему в РФ не будет второй вспышки COVID-19.