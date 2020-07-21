ВОЗ сообщила о росте числа выявленных случаев коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о росте числа заражений коронавирусом во всём мире. За прошедшие сутки оно увеличилось на 213 637 человек.
По данным ВОЗ, на сегодняшний день в мире зафиксировано более 14,5 млн заражённых коронавирусом. От болезни скончался 607 781 пациент. Первое место по числу заболевших занимают США, второе — Бразилия, на третьей строчке расположилась Индия, Россия — на четвёртом месте.
ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией 11 марта 2020 года.
В Москве за прошедшие сутки скончались 19 пациентов с COVID-19. Однако распространение коронавируса в столице замедлилось, число выявляемых случаев заражения сопоставимо с показателями начала апреля. Собянин отметил, что властям столицы удалось избежать гуманитарной катастрофы из-за пандемии.
Как информировал NEWS.ru, инфекционист ФМБА объяснил, почему в РФ не будет второй вспышки COVID-19.
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