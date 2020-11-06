ВОЗ подтвердила наличие мутаций в обнаруженном у норок коронавирусе

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изучает обстоятельства передачи коронавируса от норок к человеку и поддерживает контакты со специалистами в Дании и других странах по этому вопросу.

Эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове на брифинге в Женеве подтвердила, что в ходе исследований датской разновидности коронавируса было установлено наличие мутаций. Специалист заверила, что ничего аномального в этом нет и изменения подобного типа наблюдаются с самого начала пандемии COVID-19.

ВОЗ создала рабочую группу, которая отслеживает эволюцию вируса. Кроме того, представители организации уделяют повышенное внимание положению дел на норковых фермах в различных регионах Земли и оказывают поддержку странам мира в предотвращении распространения коронавируса среди норок, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что датское правительство решило уничтожить всех норок на зверофермах после обнаружения случаев заражения среди животных для предотвращения распространения мутировавшего коронавируса. Премьер-министр страны Метте Фредериксен предупредила, что он может распространиться не только на остальную часть Дании, но и на весь мир.

Эксперт ВОЗ Сумия Сваминатан призвала не делать поспешные выводы о влиянии мутации коронавируса на процесс разработки вакцины.