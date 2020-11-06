ВОЗ подтвердила наличие мутаций в обнаруженном у норок коронавирусе

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изучает обстоятельства передачи коронавируса от норок к человеку и поддерживает контакты со специалистами в Дании и других странах по этому вопросу.
Эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове на брифинге в Женеве подтвердила, что в ходе исследований датской разновидности коронавируса было установлено наличие мутаций. Специалист заверила, что ничего аномального в этом нет и изменения подобного типа наблюдаются с самого начала пандемии COVID-19.
ВОЗ создала рабочую группу, которая отслеживает эволюцию вируса. Кроме того, представители организации уделяют повышенное внимание положению дел на норковых фермах в различных регионах Земли и оказывают поддержку странам мира в предотвращении распространения коронавируса среди норок,
Ранее NEWS.ru писал, что датское правительство решило уничтожить всех норок на зверофермах после обнаружения случаев заражения среди животных для предотвращения распространения мутировавшего коронавируса. Премьер-министр страны Метте Фредериксен предупредила, что он может распространиться не только на остальную часть Дании, но и на весь мир.
Эксперт ВОЗ Сумия Сваминатан призвала не делать поспешные выводы о влиянии мутации коронавируса на процесс разработки вакцины.