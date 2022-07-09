Volvo Cars решила покинуть Европейскую ассоциацию автопроизводителей AFP: шведская Volvo Cars покинет Европейскую ассоциацию автопроизводителей

Выйти из состава Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА) решила шведская автомобильная компания Volvo Cars. Такое решение было принято в связи с несогласием компании с отраслевым лобби на континенте, выступаюoим против плана Евросоюза по запрету продаж автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями с 2035 года. Об этом сообщило AFP.

Volvo Cars покинет Европейскую ассоциацию автопроизводителей в конце 2022 года. После тщательного анализа мы пришли к выводу, что стратегия и амбиции компании в области устойчивого развития не полностью соответствуют позиции и методам работы ACEA на данном этапе. Поэтому мы считаем, что сейчас лучше выбрать другой путь, — заявили в компании.

В агентстве также отметили, что шведский автопроизводитель, планирующий производить с 2030 года исключительно электрокары, последовал примеру концерна Stellantis, который также заявил о намерении выйти из состава АСЕА до конца текущего года. При этом официально о причине выхода не объявлялось, хотя Stellantis также анонсировал продажи только электромобилей с 2030 года.

В настоящее время в состав АСЕА входят 16 автопроизводителей, включая BMW, Ferrari, Ford, Honda, Jaguar — Land Rover, Mercedes-Benz, Renault, Volkswagen. AFP отмечает, что ассоциация является крупной лоббистской структурой в Европе. Ранее она выступила категорически против утверждённого Европарламентом в июне текущего года планом запретить продажи автомобилей с двигателем внутреннего сгорания с 2035 года. В АСЕА такую идею посчитали нерациональной и предложили в качестве альтернативы внедрять гибридные двигатели.