Военный вертолет потерпел крушение в жилом районе столицы Мали Бамако. Об этом сообщает Генеральный штаб вооруженных сил государства. Инцидент произошел 22 апреля около 13:10 мск. Власти начали расследование случившегося.
Боевой вертолет вооруженных сил Мали, возвращавшийся с боевой миссии, потерпел крушение в жилом районе Бамако, — говорится в сообщении.
О жертвах происшествия не сообщается.
Отмечается, что ведутся работы по оценке ситуации и оказанию помощи возможным пострадавшим.
Ранее сообщалось, что в Кемеровской области в районе горы Топхан частный вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку. В результате происшествия погиб один человек, еще один получил серьезные травмы. Всего на борту летательного средства находились 10 человек.
На Сахалине в результате крушения вертолета Robinson погибли два человека, еще один получил серьезные ранения.