Военный вертолет упал на жилые дома в Мали Генеральный штаб: военный вертолет потерпел крушение в жилом районе столицы Мали

Фото: soldiersmediacenter/Flickr.com/Global Look Press

Военный вертолет потерпел крушение в жилом районе столицы Мали Бамако. Об этом сообщает Генеральный штаб вооруженных сил государства. Инцидент произошел 22 апреля около 13:10 мск. Власти начали расследование случившегося.

Боевой вертолет вооруженных сил Мали, возвращавшийся с боевой миссии, потерпел крушение в жилом районе Бамако, — говорится в сообщении.

О жертвах происшествия не сообщается.

Отмечается, что ведутся работы по оценке ситуации и оказанию помощи возможным пострадавшим.

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области в районе горы Топхан частный вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку. В результате происшествия погиб один человек, еще один получил серьезные травмы. Всего на борту летательного средства находились 10 человек.

На Сахалине в результате крушения вертолета Robinson погибли два человека, еще один получил серьезные ранения.