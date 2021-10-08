Военный эксперт рассказал об украинском «ударе в спину» России

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Появление военно-учебной миссии ЕС на Украине поможет Киеву противодействовать призывам России к выполнению Минских соглашений. Это станет «ударом в спину» Москвы, заявил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в статье, опубликованной порталом «Главред».

Чем сильнее украинские Вооружённые силы, тем меньше шансов у России давить на Украину в плане выполнения «Минска». Потому что Минские соглашения — это геополитическая, стратегическая задача, которую пытается решить [президент РФ Владимир] Путин, — пояснил эксперт.

Он добавил, что если Киев согласится выполнить Минские соглашения, то это изменит баланс сил в Восточной Европе.

Если Путину это удастся, то он фактически станет королём на постсоветском пространстве, — считает Жданов.

Ранее стало известно, что российский дипломат Денис Лозинский призвал Украину заняться решением своих проблем и выполнением Минских соглашений. Представитель российской делегации в Первом комитете ГА ООН посоветовал украинскому коллеге, обвинявшему Россию в ситуации на востоке страны, «не перекладывать с больной головы на здоровую».