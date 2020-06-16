Военный эксперт объяснил, почему Пентагон саботирует вывод войск из ФРГ

https://static.news.ru/photo/02ae67b0-b07c-11ea-94fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Boris Roessler/Global Look Press

Пентагон тянет с выводом военного контингента из Германии, так как не желает уступать стратегические позиции в Европе, которыми готов пожертвовать президент США Дональд Трамп. Помимо прочего, это ещё и весьма затратный процесс, заявил президент российского фонда «Основание» Алексей Анпилогов.

Перед оборонным ведомством Соединённых Штатов сейчас стоит задача найти альтернативную базу для размещения войск, отметил эксперт.

Почему американцы противятся? Это означает, что им нужно убираться за океан, выводить свои контингенты, вывозить имущество — это затратный процесс. Плюс, теряется очень важная американская позиция, с которой можно было контролировать фактически всю Европу, — рассказал Анпилогов в эфире радио Sputnik.

По его мнению, у американцев, чтобы передислоцироваться на европейском континенте, есть два варианта — реальный и гипотетический. С одной стороны, это Польша, которая заявила о готовности принять американские войска и даже пообещала в случае необходимости едва ли не за свой счёт построить необходимую инфраструктуру. С другой стороны — Украина, неоднократно предлагавшая себя в качестве члена НАТО и жаждущая разместить на своей территории военные базы США. Однако этот вариант скептически рассматривают в самой Америке, считает военный эксперт.

Пентагон не стремится терять возможности давления на Россию, поэтому он будет стремиться оставить контингент в Германии, тем более что там есть даже ядерное оружие первого удара, — предположил Анпилогов.

О том, что Трамп задумался о сокращении американского контингента в ФРГ до 25 тысяч человек, стало известно в первой половине июня. СМИ со ссылкой на источники в американском правительстве сообщили, что глава Белого дома поручил Пентагону сделать это к осени. Сейчас в Германии, по разным данным, находятся от 34,5 тысячи до 50 тысяч американских солдат.

Однако вскоре стало очевидно, что Минобороны США всячески затягивает процесс сокращения своего военного присутствия в Германии, аналогично тому, как делает это в Афганистане. Фактически военные старательно не замечают пожеланий президента, саботируя его политические заявления, писал NEWS.ru.

В свою очередь министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас назвал отношения с Соединёнными Штатами сложными, несмотря на партнёрство в рамках НАТО. Тем временем польский премьер-министр Матеуш Моравецкий выразил надежду на увеличение контингента американских войск в республике. По словам политика, дополнительные силы укрепят восточный фланг Североатлантического альянса.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия приветствовала бы реальное сокращение американского военного контингента в Германии, так как это снизит военно-политическую напряжённость в евроатлантическом регионе. Дипломат отметила, что в случае реализации планов США нужно «захватить с собой нестратегическое ядерное оружие».