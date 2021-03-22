Военкор Коц: украинские военные не считают жителей Донбасса за людей

https://static.news.ru/photo/2e81aa56-8b45-11eb-a8bf-96000091f725_660.jpg Фото: vk.com/armsnews

Военный корреспондент Александр Коц заявил, что бойцы ВСУ не считают жителей Донбасса за людей и поэтому не переживают из-за убийств мирных жителей.

Журналист прокомментировал гибель 71-летнего пенсионера, убитого украинским снайпером. Коц посчитал, что случившееся было актом устрашения в рамках тактики запугивания мирных жителей, которой ВСУ придерживаются с начала конфликта на востоке Украины. Военкор напомнил, что под огонь часто попадали электрики или представители «Донбассводы», ремонтировавшие объекты инфраструктуры.

Они вообще у линии разграничения не разделяют людей на мирных жителей и не мирных. Они не видят в прицел обычного человека, они видят идеологического врага, который продался «москалям», — поделился мнением Коц в беседе с «Царьградом».

Военкор предположил, что украинские силовики стремятся посеять страх и недовольство среди жителей Донбасса, чтобы те выплеснули негативные эмоции на руководство самопровозглашённых республик.

Как сообщал NEWS.ru, 20 марта на улицах города Горловки, расположенного на территории самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР), заметили танки. Населённый пункт находится рядом с линией разграничения позиций враждующих сторон.