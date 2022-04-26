Во дни сомнений: будут ли иностранцы учить русский язык Негативное отношение к России после начала спецоперации на Украине показало одну любопытную особенность великого и могучего

Пока на Украине стараются избавиться от русского языка, он остается лингва франка (языком межнационального общения) не только для всех государств бывшего СССР, но и для граждан дальнего зарубежья, которые намерены так или иначе сотрудничать с этими государствами, пусть даже не на стороне Москвы. Институт русского языка и культуры (ИРЯиК) МГУ и NEWS.ru провели онлайн-встречу с преподавателями русского как иностранного, работающими в Европе и США, чтобы выяснить, как сказалась спецоперация на желании студентов из ЕС и США изучать русский.

Как теперь развивать мышление?

Русский язык всегда считался сложным, однако это не отпугивало желающих его изучать. Как рассказал NEWS.ru Станислав Чернышов, профессиональный преподаватель русского языка и автор учебника «Поехали! Русский язык для взрослых», хотя в Европе русский всегда был языком нишевым, для интересующихся, но таковых до 2014 года насчитывалось много. Как правило, это те, кто хотел делать карьеру или, скажем, выстраивать бизнес с «Газпромом» и другими российскими компаниями, работающими в Европе. Плюс — владельцы отелей в Италии, рассчитывавшие на русских постояльцев, а также — те, кто занимался высокой модой в Милане, или, скажем, инструкторы по горным лыжам в Куршавеле.

У нас в школе занимался водитель-швейцарец, учил русский. Он говорил: «Без русского языка я — просто таксист, а с русским — водитель лимузина». Это был золотой век. Но после 2014–15 годов, когда отношения России и Запада стали ухудшаться, большинство таких студентов исчезли, — вспоминает Чернышов.

Ушли в прошлое и неофиты-романтики, которых было много в начале 1990-х, после холодной войны — тогда они хотели открыть для себя Россию Толстого и Достоевского.

По словам преподавателей, за февраль — март этого года произошли и другие изменения в плане изучения русского как иностранного. В частности, уже пострадало сотрудничество между вузами разных стран. По словам Аллы Чернышовой, тоже преподавателя русского как иностранного и соавтора учебника «Поехали! Русский язык для взрослых», коллеги из Германии вынуждены были отказаться от совместных проектов с Санкт-Петербургским государственным университетом (СПбГУ). Кроме того, в последнее время случалось, что на учебниках русского языка рисовали свастику и присылали в таком виде учебник преподавателю.

Иногда открыто говорили, что «я не хочу учить ваш фашистский язык». За неделю более ста человек покинули только один из центров изучения русского как иностранного, — рассказала она.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Также русский язык был популярен в средних учебных заведениях по всей Европе, в том числе и в Вальдорфских школах. Там его изучали для общего развития мышления, поскольку считается, что русский язык позитивно влияет на развитие детей. Согласно исследованиям французского врача-отоларинголога Альфреда Томатиса, он обладает большим количеством звуковых частот, чем немецкий, французский, испанский или итальянский.

Однако кто победит сегодня, полезные частоты или политика, остается неясным. И есть опасение, что в средних образовательных учреждениях в Европе начнут отказываться от русского, полагают участники онлайн-встречи.

Пенсионеры, которые учили русский для поддержания работы мозга, борьбы с болезнью Альцгеймера, возможно, тоже перестанут учить его. Ведь они занимались языком в том числе, чтобы потом приехать в Россию попрактиковаться. Но сегодня Россия практически закрыта, и неясно, что в перспективе.

Еще одна категория — состоявшиеся люди, которые не любят США, не выносят новомодные западные тренды, всевозможные квир-движения, не доверяют западной пропаганде. В Путине, в России они видели противовес таким трендам, поэтому учили русский язык и интересовались русской культурой. Однако сейчас многие из них оказались разочарованы политикой Москвы.

Конечно, есть определенная категория профессионалов, которым русский в настоящее время стал практически необходим. Но это в основном разведка, то есть очень специальный контингент, причем не столь уж многочисленный и который явно не формирует глобальный спрос на изучение русского как иностранного.

Во времена противостояния СССР и Америки в США на отделениях русского языка говорили, что чем жарче холодная война, тем выше интерес к русскому языку, вспоминает Станислав Чернышов.

Возможно, эти времена вернутся, и снова вырастет число слушателей в школах ЦРУ вроде той, что находится в калифорнийском Монтерей-Бей — она во времена СССР считалась одной из лучших мире по преподаванию русского как иностранного.

Впрочем, как утверждает Бенджамин Рифкин, профессор русского языка из Университета Hofstra, штат Нью-Йорк, США, все же не только разведчикам интересен великий и могучий.

По словам Рифкина, в Соединенных Штатах русский язык изучают с разными целями.

Среди студентов есть те, кто влюбился в русскую литературу, особенно в Достоевского. Они изучают русский язык, потому что хотят читать художественную литературу в оригинале. К сожалению, многие из них не понимают сложность этой задачи и не доучивают язык до нужной степени, чтобы достичь этой очень достойной цели. Вторая группа — те, кто хочет работать с русским языком в правительственных органах или в коммерческих организациях. В связи с мировыми событиями возможность работы с русским языком в частном секторе в США резко падает, но можно ожидать больше интереса к спросу среди тех, кто ориентируется на работу в одной из федеральных или международных организаций. Третья группа — это студенты, у которых бабушки и дедушки говорят по-русски. Хотя в принципе это группа студентов может быть очень большой, в самом деле она маленькая, потому что студенты, у которых бабушки и дедушки говорят по-русски, часто не очень хотят изучать сложный язык своих предков, недостаточно высоко оценивая культурное богатство языка, являющегося их культурным наследием. И, наконец, четвертая группа — это «группа любви». В США живет очень много говорящих по-русски, и в американских вузах русский язык изучают и студенты, которые влюбились в русскоговорящего. Эта группа продолжает расти на моих собственных глазах, что меня очень радует: ведь что может быть лучше любви в качестве повода для изучения любого языка?

Но даже оптимист Рифкин не уверен в будущем.

Интерес к русскому языку в США падает и неизвестно, как молодое поколение будет реагировать к нынешним событиям, как нынешние события повлияют на них, говорит он.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Русский останется лингва франка

Но все вышесказанное не означает, что русский язык за рубежом вообще перестанут учить.

Во-первых, пока что прошло слишком мало времени после 24 февраля, чтобы делать какие-то определенные выводы, очень многое зависит от того, как будет развиваться ситуация, считают участники дискуссии ИРЯиК и NEWS.ru.

Останутся, во-первых, поклонники русского языка и культуры, которые отделяют их от политики, — считает Алла Чернышова.

Плюс есть новый неожиданный тренд, он появился буквально в феврале — марте 2022 года.

Люди хотят изучать русский, чтобы помогать работать с украинцами. Оказывается, украинские беженцы говорят по-русски — среди них много из русскоязычных регионов Восточной Украины, — рассказала эксперт.

Русский язык остается лингва франка для всего пространства бывшего СССР и для тех, кто хочет работать на этом пространстве вне зависимости от политических, религиозных и других взглядов.

«Еще в 2002–2003 годах мне попалась брошюра исламистов, выпущенная для читателей с Северного Кавказа. Речь в ней шла о войне с неверными, однако на русском языке, потому что это единственный общий язык для народностей того региона», — согласен Станислав Чернышов.

Кроме того, по идее, должен вырасти интерес к русскому в Китае, Индии и других странах, которые, вероятно, сейчас будут развивать отношения с Россией.

Как отметил замдиректора по развитию ИРЯиК Валерий Частных, пока что массового отъезда иностранцев не было. Отказались продолжать обучение лишь несколько человек, и сделали это тактично. Но основной поток — это Китай, а китайцам относительно безразлично происходящее в России, если это не касается их напрямую. Но другое дело, что за их обучение платят родители, и вопрос, что думают их родители о происходящем. Еще одна опасность — если российские дипломы перестанут котироваться в мире, это вызовет отток изучающих русский, потому что для многих из них признанный всеми диплом — это шанс на хорошую работу, причем необязательно в Китае, а в любом регионе мира. И если с дипломами появятся сложности, то и число китайских студентов может снизиться.

С другой стороны, 9 апреля начали работу Всекитайские курсы повышения квалификации учителей русского языка, напоминает Частных. Это инициатива Совместного российско-китайского центра повышения квалификации учителей и преподавателей русского языка МГУ имени Ломоносова и Пекинского педагогического университета, она объединила более 600 русистов из 280 школ разных провинций Китая. То есть интерес в Китае к русскому вполне на уровне.

Симона Берарди, адьюнкт-профессор Болонского университета в Италии, преподаватель русского как иностранного, соавтор ряда пособий по русскому языку считает, что среди ее студентов какого-то изменения в восприятии русского языка не произошло. Перед онлайн-встречей она специально провела опрос, в ходе которого выяснилось, что никаких радикальных настроений среди учеников и близко нет.

Интерес к русскому языку не упал. Студенты очень хорошо понимают, что нельзя уничтожить русскую культуру. Да, сейчас есть определенный спад в количестве желающих, но такие спады происходят периодически, и нельзя утверждать, что нынешнее снижение связано именно со спецоперацией РФ. Более того, большинство моих студентов, а у меня сейчас более сорока политологов на курсе, говорят, что процесс изоляции России начался уже давно, — отмечает синьора Берарди.

По ее словам, студенты в Италии полагают, что изолировать Россию все равно невозможно и что всегда будут необходимы специалисты, которые смогут понять Россию, смогут работать с ней. А Запад, изолируя Россию, теряет возможность восстановить диалог, так ответили ученики Берарди, когда она спросила их, а что же будет дальше.